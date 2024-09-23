İşverenler İŞKUR'a kayıtlı iş arayanlara ulaşıp davet edebilecek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde İş Dünyası İstişare Toplantısı düzenlendi.

TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'ndaki toplantıda, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile TOBB arasında "Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Programı (NİYEP)" ve "Kadın İstihdamı İş Birliği" protokolleri imzalandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, protokollerin imzalanmasının ardından yaptığı konuşmada, işverenlerden gelen talepler üzerine başlattıkları bir çalışmayı nihayete erdirdiklerini bildirerek, "Bugün hayata geçireceğimiz Aday Havuz Sistemi'miz ile artık işverenlerimiz İŞKUR'a kayıtlı iş arayanlara ulaşabilecek, onlara sistem üzerinden mesaj gönderebilecek ve davet edebilecekler. Böylece işverenlerimizin eleman ihtiyaçlarını en kısa zamanda gidermelerini sağlamış olacağız." diye konuştu.

Bu tarihten itibaren engelli hibe çağrılarına farklı bir temayla çıkmayı hedeflediklerini belirten Işıkhan, bu yılki ana hedeflerinin otizmli bireylerin işgücüne katılımını ve istihdamını artırmak olduğunu söyledi.

Otizmli bireyleri iş yerlerinde istihdam edecek işverenlerin projelerini destekleyeceklerini vurgulayan Işıkhan, "Otizmli bireylerimizi, istihdama katmayı hedefleyen projelerimizi sabırsızlıkla ve ivedilikle bekliyoruz. Her yıl değişecek olan temalarımızla toplumsal duyarlılığımızı, işgücümüze yansıtmayı ve sosyal adaleti sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Işıkhan, geleceğin Türkiyesinin sağlam temeller üzerinde yükselmesi için 7'den 70'e her vatandaşın katkısını gerekli gördüklerini dile getirerek, kadın istihdamında yeni fırsatların oluşturulması ve yeni iş alanlarının açılması için tüm imkanları seferber ettiklerini aktardı.

"İşverenler, aradığı nitelikli elemanı kendileri yetiştirecek"

İmzalanan protokollerin böyle bir çabanın ürünü olduğuna işaret eden Işıkhan, şöyle devam etti:

"Bugün imzaladığımız protokolle birlikte, İŞKUR ve TOBB'un güçlü işbirliğiyle işverenlerimizin talep ettiği yetkinliklere sahip bireylerin yetiştirilmesi noktasında önemli bir adım atıyoruz. NİYEP ile işverenlerimize çalışan sayısının yüzde 50'sine kadar kontenjan kullanmalarını sağlayacağız. 160 fiili güne kadar sürecek programlarla katılımcılar, teorik ve pratik bilgileri bir arada alacaklar ve program sonunda kazandıkları yetkinlikleri hemen uygulama fırsatı bulacaklar. Böylece işverenler, aradığı nitelikli elemanı kendileri yetiştirmiş olacak."

Bakan Işıkhan, program kapsamında işverenlerin, katılımcıların en az yüzde 60'ını eğitim süresinin en az iki katı kadar süreyle istihdam edeceğini ifade ederek, böylece katılımcıların edindikleri becerileri doğrudan iş hayatına aktarabilmelerini ve işverenlerin nitelikli işgücü kazanmalarını temin edeceklerini kaydetti.

Protokol kapsamında yürütülecek mesleki eğitimler için katılımcıların cep harçlığı, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası, genel sağlık sigortası prim giderlerini İŞKUR aracılığıyla karşılayacakları bilgisini veren Işıkhan, ayrıca ek ders saat ücretinin iki katına kadar ödedikleri eğitici giderini, dört katına çıkardıklarını kaydetti.

Işıkhan, eğitimlerin sonunda katılımcıların istihdamını yakından takip ederek, bu sürecin sürdürülebilir olmasına dikkat edeceklerini belirtti.

İmzaladıkları protokolle kadın istihdamını da ön plana aldıklarını vurgulayan Işıkhan, "2007 ila 2023 yılları arasında kadınlarımızın iş gücüne katılım oranını tam 12,7 puan artırarak OECD ülkeleri arasında birinci olduk. Aynı dönemde kadınların istihdam oranını da 10,3 puan artırdık ve bu alanda da dördüncü durumdayız. Şubat ayında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin teşrifleriyle hayata geçirdiğimiz İş Pozitif Programı'mız ile 485 binin üzerinde kadını çalışma hayatına kazandırmış olduk." dedi.

Kayıt dışı istihdam

Bakan Işıkhan, çalışma hayatının en büyük problemlerinden birisinin de kayıt dışı istihdam olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"İlgili paydaşlar ve kamu kurumlarıyla istişare etmek suretiyle, iş gücü piyasamızın ihtiyaçlarının karşılanması ve yabancıların kayıtlı çalışmalarının artırılması amacıyla çalışma izinlerine ilişkin reform çalışmalarımıza da başlamış bulunmaktayız. İlk olarak, çalışma izni değerlendirme kriterlerini gözden geçirdik. Bu süreçte Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğümüz, tüm kurumlarımızın görüşlerini de almış durumda. Çalışmalarımızı yürütürken hem sektörlerin iş gücü ihtiyacını dikkate aldık hem de yabancıların kayıt dışı çalışmalarını önleme yaklaşımı içerisinde bulunduk."

Toplantı, Bakan Işıkhan'ın konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam etti.