Türkiye ekonomisinin kalbi İstanbul ihracatına hız kesmeden devam ediyor. Dünyadaki ekonomik hareketliliğin kavşak noktası olan İstanbul, Türkiye'nin ihracatında da açık ara farkla zirvede kalmaya devam ediyor.

Uluslararası bir ticaret merkezi olan İstanbul, jeopolitik konumuyla da dünya ticaretinde önemli bir yere sahip.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, İstanbullu şirketlerin dış satımı ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 artarak 7 milyar 576 milyon dolara yükseldi.

İstanbul'u, 1,3 milyar dolarla Kocaeli, 1,2 milyar dolarla Bursa, 1,1 milyar dolarla İzmir, 802,8 milyon dolarla Gaziantep, 781,3 milyon dolarla Ankara, 541,9 milyon dolarla Sakarya, 353,5 milyon dolarla Manisa, 309,1 milyon dolarla Denizli, 274,4 milyon dolarla Mersin takip etti.

Ocak ayında dünyanın 207 noktasına ürünlerini ulaştıran İstanbullu şirketlerin Türkiye'nin ihracatındaki payı yüzde 39,1 oldu.

En fazla ihracat artışını İstanbullu şirketler yaptı

Geçen ay il bazında en fazla ihracat artışını İstanbullu şirketler gerçekleştirdi. İstanbullu şirketlerin dış satımı, ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre 583,9 milyon dolar arttı.

İstanbul'u, 113,1 milyon dolarla Sakarya, 85,1 milyon dolarla Gaziantep, 79,2 milyon dolarla İzmir, 66,4 milyon dolarla Ankara, 38,5 milyon dolarla Balıkesir, 34,8 milyon dolarla Konya, 28,5 milyon dolarla Adana, 27,1 milyon dolarla Bursa, 26,2 milyon dolarla Tekirdağ izledi.

Geçen ay Balıkesir 100,5 milyon dolar, Konya 250,6 milyon dolar, Adana 235,2 milyon dolar tutarında dış satım yaptı.

İstanbul'un ihracatını sanayi sektörü sırtladı

Ocak ayında İstanbul'un ihracatını sanayi sektörü sırtladı.

İstanbul'dan bu dönemde en fazla dış satım yapan ilk 8 sektör sanayi grubu bünyesinde yer alıyor.

Yılın il ayında İstanbul'da en fazla ihracatı 1,4 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,2 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 661,2 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 641 milyon dolarla elektrik ve elektronik, 550,7 milyon dolarla çelik, 540 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 388,3 milyon dolarla mücevher, 344,6 milyon dolarla tekstil ve hammaddeleri sektörleri gerçekleştirdi.

İstanbullu şirketler en fazla ihracatı 679,1 milyon dolarla Almanya'ya yaptı.

Almanya'yı 422 milyon dolarla ABD, 393,5 milyon dolarla Rusya Federasyonu, 357,4 milyon dolarla Birleşik Krallık, 335,6 milyon dolarla İspanya takip etti.