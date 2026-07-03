Gençlik ve Spor Bakanlığı 600 personel alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra ve il müdürlüklerinde görevlendirmek üzere toplam 600 personel alacak.

Başvurularda 2024 yılı KPSS B grubu, KPSS P3 puanı esas alınacak. Boş kontenjan sayısının 3 katı kadar adaylar çağrılacak.

Adaylar arasından sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre sözleşmeli yurt yönetim personeli ve gençlik çalışanı alımı gerçekleştirilecek.

2026 Yılı Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli ve Gençlik Çalışanı Alımı başvuruları 13 – 17 Temmuz tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden yapılabilecek.