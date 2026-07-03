Parçalı Bulutlu 21ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 03.07.2026 03:14

Gençlik ve Spor Bakanlığı 600 personel alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatında ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli 300 yurt yönetim personeli ve 300 gençlik çalışanı alımı yapılacak. Duyuru Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 600 personel alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra ve il müdürlüklerinde görevlendirmek üzere toplam 600 personel alacak.

Başvurularda 2024 yılı KPSS B grubu, KPSS P3 puanı esas alınacak. Boş kontenjan sayısının 3 katı kadar adaylar çağrılacak.

Adaylar arasından sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre sözleşmeli yurt yönetim personeli ve gençlik çalışanı alımı gerçekleştirilecek.

2026 Yılı Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli ve Gençlik Çalışanı Alımı başvuruları 13 – 17 Temmuz tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden yapılabilecek. 

ETİKETLER
Gençlik ve Spor Bakanlığı İstihdam Kamu Personel
Sıradaki Haber
Memur ve emeklinin gözü enflasyon verisinde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:41
Sakarya'da 5 ton etiketsiz et ürünü imha edildi
03:36
Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yeni düzenleme
02:37
Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
02:23
Trump: İran sanırım ihtiyaç duyduğumuz şeylerin neredeyse hepsini kabul etti
00:49
NYT: ABD, müzakereler sırasında İsrail'in İran temsilcilerine suikast planladığına kanaat getirdi
00:36
Alaattin Köseler "rüşvet" ve "icbar suretiyle irtikap" suçlarından da tutuklandı
Mısır firavunu Tutankamon'un mezarını ve hazinelerini konu alan sergi ziyarete açılıyor
Mısır firavunu Tutankamon'un mezarını ve hazinelerini konu alan sergi ziyarete açılıyor
FOTO FOKUS
Gazzeli engelli anne, 3 engelli çocuğuna bakmaya çalışıyor
Gazzeli engelli anne, 3 engelli çocuğuna bakmaya çalışıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ