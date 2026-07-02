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Ekonomi
AA 02.07.2026 21:03

Bakan Bolat: İhracatın yaklaşık yüzde 43'ü AB ülkelerine yapılıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile ekonomik entegrasyonuna değinerek, ihracatın yaklaşık yüzde 43'ünün AB ülkelerine yapıldığını söyledi.

Bakan Bolat: İhracatın yaklaşık yüzde 43'ü AB ülkelerine yapılıyor
[Fotograf: İHA]

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Hollanda Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesinin (JETCO) 6. Dönem Toplantısı kapsamında bulunduğu Amsterdam’da "Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Avrupa Ülke Temsilcileri Toplantısı"na katıldı.

Toplantı öncesinde Türk girişimlerden Edelstaal Group ve Orka Hotels'e ait Radisson Hotel Amsterdam Schiphol Airport Hoofddorp'un açılışını yaparak kurdele kesen Bolat, "Türkler artık büyük müteşebbisler haline geldi, gittiğimiz her yerde Türklerle, Türk iş insanlarının büyük işletmelerini görüyoruz" dedi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

"Türkiye son 10 yılda dünyanın en hızlı büyüyen ekonomileri arasında yer aldı"

Bolat, Türkiye'nin son 10 yılda dünyanın en hızlı büyüyen ekonomileri arasında yer aldığını belirterek, 2025 itibarıyla 1,6 trilyon dolarlık milli gelir ve yüzde 3,6 büyüme performansıyla dünyanın 16'ncı büyük ekonomisi konumunda olduklarını dile getirdi.

Son 20 yılda ülkeye gelen uluslararası doğrudan yatırımın 290 milyar dolara ulaştığını, geçen yıl bunun 13 milyar doları aştığını aktaran Bolat, 2002'de 36 milyar dolar olan ihracatın, 2025'te 273,3 milyar dolara yükseldiğini vurguladı.

Bolat, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile ekonomik entegrasyonuna değinerek, ihracatın yaklaşık yüzde 43'ünün AB ülkelerine yapıldığını, ülkeye gelen doğrudan yabancı yatırımın yüzde 70'inin AB kaynaklı olduğunu söyledi.

Haziran 2023'ten bu yana 232 ticaret ortağıyla 574 toplantı gerçekleştirdiklerini aktaran Bolat, bu yıl ülkenin NATO Zirvesi, BM İklim Değişikliği Konferansı COP31 ve Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını hatırlattı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Hollanda ile ilişkiler

Bolat, ikili ticaret hacminin 2003'te 3,1 milyar dolar iken, 2025'te 13,3 milyar doları aştığını aktararak, 15 milyar dolarlık hedefe yakın zamanda ulaşılacağına inandıklarını dile getirdi.

Hollanda'nın Türkiye'deki yatırım stokunun 39,2 milyar doları aştığını, Türk şirketlerinin Hollanda'daki yatırımlarının 24,3 milyar dolara ulaştığını anlatan Bolat, Türkiye'de 3 bin 500'den fazla Hollanda sermayeli şirketin faaliyet gösterdiğini, iki ülke arasında haftada 145'in üzerinde uçuş bulunduğunu, geçen yıl yaklaşık 1,3 milyon Hollandalı turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini belirtti.

Bolat, Avrupa'daki Türk girişimcilere, "Avrupa'da kazandığınız tecrübeyi, oluşturduğunuz sermayeyi, geliştirdiğiniz iş ağlarını Türkiye'nin yeni büyüme ve yatırım hikayesiyle buluşturun" şeklinde seslendi.

DEİK ve DTİK'ten iş dünyasından yetkili ve temsilcilerin sorularını da yanıtlayan Bolat, Türkiye'nin yeşil dönüşüm, savunma sanayi, deniz taşımacılığı ve tüketicilerin korunması gibi alanlarda sürekli gelişmeler yaşandığını, iklim değişikliği konusunda bakanlık düzeyinde ciddi planlamalar yaptıklarını söyledi.

DTİK Avrupa Temsilciler Kurulu ve Edelstaal Group Başkanı Turgut Torunoğulları, Avrupa'ya gelen Türklerin artık küçük veya orta büyüklükteki işletmeler değil çok daha büyük işler yaptığını, dijitalleşmeyi, teknolojiyi ve sürdürülebilir dönüşümü yakından takip eden, rekabet gücü yüksek Türk firmalarının bulunduğunu anlattı.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, devletin tüm kurumlarıyla birlikte ticaret insanlarına destek vermek üzere çalıştığını, işbirliği ağlarının kurulması ve bu ağları sağlayan ağların güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

DEİK Başkanı Nail Olpak, Türk müteşebbislerin birbirleriyle çalışmalarının ve iş birliklerinin artırılması gerektiğinin altını çizdi.

Toplantı, "Avrupa'da Türk İş Dünyasının Geleceği: Dijital Dönüşüm ve Küresel Rekabet" başlıklı panelle sona erdi.

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