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Ekonomi
AA 02.07.2026 18:35

Borsa günü 14.455,03 puanla kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,73 değer kazanarak 14.455,03 puandan tamamladı.

Borsa günü 14.455,03 puanla kapattı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 104,43 puan artarken, toplam işlem hacmi 186 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,17 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,63 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3 ile metal eşya makine, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,52 ile ticaret oldu.

Küresel piyasalar, ABD’de bugün açıklanan istihdam verilerinin istihdam artışında yavaşlamaya işaret etmesinin, ABD Merkez Bankasının yakın dönemde faiz artırımına gitmek zorunda kalmayacağına yönelik beklentileri güçlendirmesiyle pozitif bir seyir izliyor.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam haziranda 57 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin oldukça altında gerçekleşti. İşsizlik oranı ise yüzde 4,2'ye geriledi. Tarım dışı istihdama ilişkin nisan ve mayıs ayı verileri de aşağı yönlü revize edildi.

Analistler, yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü ile bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ve ABD'de piyasaların kapalı olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.600 ve 14.700 puanın direnç, 14.300 ve 14.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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