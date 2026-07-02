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Ekonomi
AA 02.07.2026 14:59

ÇAYKUR birinci sürgünde 259 bin ton yaş çay aldı

Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğünce yaş çay hasat döneminin birinci sürgününde 259 bin ton çay alımı gerçekleştirildi.

ÇAYKUR birinci sürgünde 259 bin ton yaş çay aldı

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, yaş çay kampanyasının birinci sürgün döneminin 28 Haziran itibarıyla tamamlandığı, toplam 259 bin ton çay alındığı belirtildi.

Sezon başlangıcında önceki yıllarda olduğu gibi çok düşük miktarda mubayaa olmasına rağmen kampanyanın önceden açıldığı ve bu sayede üreticilerin erkenden bahçelere girmesinin teşvik edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"20 Mayıs tarihinde başlattığımız kampanyamızda ilk gün 890 ton, sonraki günlerde ise ortalama bin ton gibi toplam kapasitemizin yalnızca yüzde 10'una denk gelen miktarda mubayaa yapılmış olup, tam kapasite kullanımımız ise ancak 28 Mayıs tarihinde gerçekleşmiştir. ÇAYKUR olarak geçmişten gelen bilgi ve tecrübelerle hasat süreçlerini titizlikle takip edip, başta üreticilerimizin ihtiyaçları olmak üzere tüm unsurları göz önünde bulundurarak en uygun üretim takvimini oluşturmaktayız. Bundan sonraki sürgün ve kampanya dönemlerinde de bu hassasiyet korunmaya devam edilecektir."

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