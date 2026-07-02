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Ekonomi
AA 02.07.2026 14:54

Engelli ve eski hükümlüler için hibe desteği başvuruları başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlülere verilecek hibe desteği için 2026 yılı 4. dönem başvurularının başladığını duyurdu.

Engelli ve eski hükümlüler için hibe desteği başvuruları başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İŞKUR aracılığıyla sağladığımız engelli ve eski hükümlü hibe desteğine mayıs ve haziran aylarında 162 milyon lira kaynak sağlamıştık. Bugün, bu önemli uygulamamızın devamını hayata geçiriyoruz. Hibe desteğimizin 2026 yılı 4. dönem başvurularını başlatıyoruz. İstihdama, üretime katılmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Daha güçlü bir gelecek için İŞKUR yanında."

Başvuru için son tarihin 10 Temmuz olduğunu belirten Işıkhan, detaylı bilgiye "iskur.gov.tr" ve "http://engelsiz.iskur.gov.tr" internet sitelerinden erişilebileceğini kaydetti.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vedat Işıkhan İstihdam Engelli
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