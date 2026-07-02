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Ekonomi
AA 02.07.2026 14:13

TMO 21 günde 1 milyon ton hububat alımıyla rekor kırdı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 3 Haziran'da başlayan hububat alımlarında 1 milyon ton alım eşiğinin 21 günde geçilerek rekor kırıldığını açıkladı.

TMO 21 günde 1 milyon ton hububat alımıyla rekor kırdı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

TMO'dan yapılan açıklamada, hububat alımlarına ilişkin bilgi verildi.

Hububatta 3 Haziran'da başlayan alımların devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Ülkemizin dört bir yanında açtığımız alım noktalarımızla kıymetli üreticilerimize en iyi hizmeti sunuyoruz." denildi.

Açıklamada, kuruluş tarihinden bu yana 1 milyon ton alım eşiğinin bu yıl yeni bir rekorla sadece 21 günde geçildiğine işaret edilerek, "Alın terini sermaye eden, ülkemiz için üreten tüm kıymetli üreticilerimize ve mesai mefhumu gözetmeksizin büyük bir özveriyle görev yapan personelimize teşekkür ediyoruz" ifadesi kullanıldı.

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Tarım Üretimi Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Destek Hububat Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)
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