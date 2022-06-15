İstanbul'daki havalimanlarını kullanan yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 17 milyon arttı.

İstanbul havalimanlarından, bu yılın ilk 5 ayında iç hatlarda 11 milyon 140 bin 385, dış hatlarda ise 21 milyon 435 bin 624 olmak üzere toplam 32 milyon 576 bin 9 yolcu seyahat etti.

İstanbul Havalimanı'nı ilk 5 ayda 21 milyon yolcu kullandı

İki havalimanının rakamları ayrı ayrı da açıklandı. İstanbul Havalimanı'nı ilk 5 ayda 21 milyonu aşkın yolcu kullandı. Bu yolcuların 5 milyondan fazlası iç, 16 milyonu ise dış hatlardan seyahat etti.

2021'in aynı döneminde İstanbul Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısı 9 milyonun üzerindeydi. Geçen yıla kıyasla yolcu sayısındaki artış 12 milyonu geçti, yolcu artışındaki oran da yüzde 130 olarak hesaplandı.

Sabiha Gökçen'de seyahat edenlerin sayısı toplamda 11 milyonu aştı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise, bu yıl ocak-mayıs döneminde seyahat edenlerin sayısı toplamda 11 milyonu aştı, bu yolcuların çoğu iç hatları kullandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bu yılın ilk 5 ayında İç hatlar yolcusu yüzde 21, dış hatlar yolcusu ise yüzde 169 arttı.

Yolcu sayılarına paralel olarak uçuş sayıları da arttı. Geçen seneye göre 90 bin 399 artış kayıtlara geçti.

Grafik: Hafize Yurt