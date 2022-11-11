İstanbul, Türkiye'nin il bazındaki ihracatında lokomotif görevini başarıyla sürdürüyor.

Küresel ticarette önemli bir konuma sahip olan İstanbul'daki şirketler, dünyanın dört bir yanına ürünlerini ulaştırmaya tam gaz devam ediyor. İstanbul'da faaliyet gösteren tüm sektörler gelen talepleri karşılayabilmek için kapasitelerini artırmaya devam ediyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, İstanbullu şirketlerin dış satımı ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,5 artarak 82 milyar 373 milyon dolara yükseldi.

İstanbul'u, 16 milyar 392 milyon dolarla Kocaeli, 13 milyar 105 milyon dolarla Bursa, 11 milyar 600 milyon dolarla İzmir, 9 milyar 108 milyon dolarla Ankara, 8 milyar 696 milyon dolarla Gaziantep, 4 milyar 222 milyon dolarla Manisa, 3 milyar 951 milyon dolarla Denizli, 3 milyar 947 milyon dolarla Sakarya, 3 milyar 15 milyon dolarla Hatay izledi.

İstanbullu şirketlerin dış satımı 11 milyar 56 milyon dolar arttı

Şirketler yılın 10 ayında dünyanın 230 noktasına ürünlerini ulaştırırken, Türkiye'nin ocak-ekim dönemi ihracatındaki payı yüzde 39,3 oldu. Yılın 10 ayında miktar bazında en fazla ihracat artışını da İstanbullu şirketler gerçekleştirdi.

İstanbullu şirketlerin dış satımı, bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre 11 milyar 56 milyon dolar arttı.

İstanbul'u, 2 milyar 526 milyon dolarla Kocaeli, 1 milyar 649 milyon dolarla İzmir, 1 milyar 577 milyon dolarla Ankara, 686 milyon 597 bin dolarla Bursa, 537 milyon 927 bin dolarla Adana, 484 milyon 448 bin dolarla Gaziantep, 332 milyon 563 bin dolarla Mersin, 275 milyon 555 bin dolarla Kayseri, 245 milyon 604 bin dolarla Konya takip etti.

Bu dönemde Adana 2 milyar 490 milyon dolar, Mersin 2 milyar 345 milyon dolar, Kayseri 2 milyar 613 milyon dolar, Konya 2 milyar 689 milyon dolar tutarında dış satım gerçekleştirdi.

En fazla ihracatı kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü yaptı

İstanbul'da yılın 10 ayında en fazla ihracatı kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü yaptı.

İstanbul'da faaliyet gösteren kimyevi maddeler ve mamulleri şirketleri ocak-ekim döneminde 14 milyar 460 milyon dolar tutarında dış satıma imza attı.

Bu sektörü 12 milyar 369 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 9 milyar 63 milyon dolarla çelik, 6 milyar 642 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 6 milyar 199 milyon dolarla elektrik ve elektronik sektörleri izledi.

Almanya lider pazar

İstanbullu şirketlerin dış satımında Almanya pazar liderliğini bırakmadı. Ocak-ekim döneminde İstanbul'dan Almanya'ya 7 milyar 7 milyon dolar tutarında dış satım yapıldı.

İlden ABD'ye 4 milyar 757 milyon dolarlık, Birleşik Krallık'a 4 milyar 268 milyon dolarlık, İtalya'ya 3 milyar 706 milyon dolarlık, İspanya'ya 3 milyar 320 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti.