Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,35 artışla 433,4 puana ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,27 değer kazanarak 14.185 puana yükseldi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 yükselişle 7.391 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,89 artışla 6.615 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 8.131 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,46 primle 24.506 puanda seyrediyor.

Dün ABD'de açıklanan enflasyonun yüzde 7,7 artışla beklentilerin altın kalmasının ardından avro/dolar paritesi yüzde 1,85 artışla günü 1,0200'dan tamamlayarak 12 Ağustos'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Parite şu dakikalarda 1,0230 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD'de enflasyonun yüksek seviyelerini korumasına karşın para politikasına olumlu yanıt vererek soğumaya işaret etmesinin küresel çapta risk iştahını desteklediğini söyledi.

Enflasyon verisinin ardından para piyasası fiyatlamalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay faizleri 50 baz puan artıracağı beklentileri yüzde 80'in üzerine çıktı.

Avrupa'da dün İngiltere Merkez Bankası'nın, piyasalardaki oynaklığı azaltmak amacıyla geçen ay satın aldığı 19 milyar sterlinlik uzun vadeli ve enflasyona dayalı tahvillerin bir kısmını 29 Kasım'dan itibaren geri satmaya başlayacağını açıkladığını anımsatan analistler, ülkenin yeni maliye bakanının 2025'ten sonra 3 yıl boyunca kamu harcamalarını dondurmayı planladığı haberlerinin basına yansıdığını dile getirdi.

Analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de açıklanacak Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin öne çıktığını ifade ederek, Fed üyelerinin açıklamalarının da takip edileceğini bildirdi.

Bugün açıklanan verilere göre İngiltere ekonomisi 3. çeyrekte yıllık yüzde 2,4 büyüyerek tahminlerin üzerinde performans gösterdi. Öte yandan Almanya'da yıllık enflasyon ekimde yüzde 10,4 ile beklentiler paralelinde artış kaydetti.