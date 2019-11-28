Ekonomi
İstanbul'da su fiyatında artış olmayacak28 Kasım 2019 Perşembe 18:55 - Son Güncelleme 28 Kasım 2019 Perşembe 19:02
İSKİ'nin su fiyatlarındaki artış talebi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ndeki AK Partili üyelerin itirazı sonucu kabul edilmedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi olağan toplantısını gerçekleştirdi.
Gündem maddelerinde İSKİ'nin bütçesi ve su metreküp fiyatına zam görüşmesi de vardı.
Yapılan oylamada, AK Partili meclis üyelerinin itirazı sonrasında, meclisteki oy çokluğu ile İstanbul'da suya zam yapılmaması kararı alındı.
Konunun mayıs ayı genel kurulunda yeniden ele alınmasına karar verildi.
2020 yılı için İstanbul'da su fiyatına yüzde 20 oranında zam yapılması teklif edilmişti.
Kaynak: TRT Haber
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