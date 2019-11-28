İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Gündem maddelerinde İSKİ'nin bütçesi ve su metreküp fiyatına zam görüşmesi de vardı.

Yapılan oylamada, AK Partili meclis üyelerinin itirazı sonrasında, meclisteki oy çokluğu ile İstanbul'da suya zam yapılmaması kararı alındı.

Konunun mayıs ayı genel kurulunda yeniden ele alınmasına karar verildi.

2020 yılı için İstanbul'da su fiyatına yüzde 20 oranında zam yapılması teklif edilmişti.

Kaynak: TRT Haber