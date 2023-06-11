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Ekonomi
AA 11.06.2023 16:32

İstanbul Havalimanı'nda günlük uçuş sayısında rekor

İstanbul Havalimanı'nda bugün 1749 iniş ve kalkış ile en yüksek günlük uçuş sayısına ulaşıldı.

İstanbul Havalimanı'nda günlük uçuş sayısında rekor
[Fotograf: AA]

İstanbul Havalimanı İşletmecisi'nin (İGA) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İGA İstanbul Havalimanı'nda rekor günü. Bugün planlanan 1749 iniş-kalkış sayısı ile bugüne kadarki en yüksek günlük uçuş sayısına ve 7 Haziran tarihinden itibaren toplam 214 özel jet operasyonuna ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Tüm misafirlerimize iyi uçuşlar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali nedeniyle İGA İstanbul Havalimanı'nın 9 Haziran'da 1594 iniş-kalkış ile tüm zamanların hava trafik rekorunu kırdığı bildirilmişti.

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