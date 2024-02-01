İstanbul Havalimanı'nda 2024 hedefi: 85 milyon yolcu, 11 yeni hava yolu şirketi

İGA Üst Yönetici (CEO) Vekili Bilgen, İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Giden Yolcu Terminali'nde, İGA'nın 2023 yılıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu ve 2024 yılı hedeflerini anlattı.

İddialı bir yılı geride bıraktıklarını ve hedeflerine ulaşmayı başardıklarını kaydeden Bilgen, henüz 5 yaşındaki genç organizasyonlarının, uçuş sayısı bakımından son 4 yıl üst üste "Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı" ünvanına sahip olduğunu hatırlattı.

Uçuş sayılarının 2019 yılında 329 bin 876 iken 2023'te 505 bin 968'e çıktığına dikkati çeken Bilgen, "Türkiye, pek çok özelliğinin yanında aynı zamanda bir turizm ülkesi. Geçen yıl dünyanın en fazla turist ağırlayan 4. ülkesi olduk. 2019 yılında toplam 52 milyon 748 bin olan yolcu sayımız, 2023 yılında 76 milyona ulaştı. 2023 yılında yine uçuş sayısı verilerine göre, 11 Haziran 2023'te günlük 1690 uçuş sayısıyla rekor kırdık. Yolcu sayısında ise 2 Temmuz 2023 günü, 266 bin 184 kişi ile yeni rekorlara imza attık." diye konuştu.

İstanbul Havalimanı'nda 2024'te daha fazla yolcuya hizmet vermeyi hedeflediklerini aktaran Bilgen, "2024 yılında 85 milyon yolcuyu aşmayı hedefliyoruz. 540 bine yaklaşan hava trafiğini de bu yıla sığdırmayı planlıyoruz. Bu, geçen yıla göre yüzde 13 büyüme demek. Havacılık ve ekonominin zor günler geçirmeye başladığı bir dönemde, bu oranlarda, ciddi anlamda agresif hedefler... Fakat biz burada ileriye dönük olarak umudumuzu koruyuz ve bunları başaracağımıza da inanıyoruz." ifadelerini kullandı

"Dünyada en yukarıya çıkma şansına erişebiliriz"

İstanbul Havalimanı'nda 2019 yılında 61 olan havalimanı hizmet şirketi sayısını, Cumhuriyet'in 100. yılında 101'e ulaştırmaktan duyduğu memnuniyeti de dile getiren Bilgen, şöyle devam etti:

"Bu bizi dünyadaki en çok havayoluna ev sahipliği yapan 3. havalimanı noktasına getirdi ve bu anlamda dünyada ilk 3 havalimanı arasında yer alıyoruz. 2024 yılında yeni havayollarını buraya getirmek için görüşmelerimiz devam ediyor ve hedefimiz 11 yeni havayolu şirketini daha İstanbul'a getirmek. Bu hedefimizi gerçekleştirdiğimiz noktada dünyada en yukarıya çıkma şansına erişebiliriz. Başlarken, 'Dünyanın en büyük havalimanlarından birini yaptık ama en iyisi olma yolunda ilerliyoruz.' demiştik. Yolcu sayısı, hava hareketi sayısı gibi parametrelerin dışında destinasyon sayısı da çok önemli. Burada 101 havayolu şirketinin bizi tercih etmesi, bu sayısının 112'ye çıkma potansiyeli, aslında bu yatırımın ne kadar doğru bir yatırım olduğunu gösteriyor. Eğer 2024 yılındaki hedefleri gerçekleştirebilirsek, gözümüzü dünyada en çok havayoluna ev sahipliği yapan Bangkok'un üzerine dikmiş durumda oluruz."

Selahattin Bilgen, İstanbul Havalimanı'nın hali hazırda 315 destinasyona bağlantısı olduğu, bu konuda dünyadaki diğer havalimanları arasında ilk sırada yer aldıklarına da vurgu yaparak, Avrupa'daki ilk 3'lü paralel pist operasyonunu 2024'te hayata geçireceklerini, Amerika'dan sonra en yüksek verim ve kapasiteyle gerçekleşecek operasyonlara imza atmayı hedeflediklerini aktardı.

Sahip oldukları 120 ATM/s (saatlik hava trafik kapasitesi) kapasiteyi 148 ATM/s üzerine çıkarma potansiyelleri olduğunu kaydeden Bilgen, hava trafik açısından kapasitenin bu denli artmasının, havalimanı sözleşmesinde bulunan 150 milyon yolcu hedefinin de üzerine çıkarak ek pist yatırımı olmadan 200 milyon yolcuya ulaşmada önemli rol oynayacağını dile getirdi.

656,5 milyon avroluk yatırım hedefi

Bilgen, 2023'te İstanbul Havalimanı'nda 160,1 milyon avro yatırım yaptıklarını hatırlatarak, yatırımlarını 2024 yılında da artırarak sürdürecekleri öngörüsünde bulundu.

Bu yılın İGA için yatırımlar yılı olacağını aktaran Bilgen, şu değerlendirmeyi yaptı:

"2024 yıl sonunda tamamlamayı planladığımız Genel Havacılık Terminali için bu yıl 35 milyon avro yatırım yapacağız. Yine 2024 sonunda tamamlayacağımız, Eskişehir GES Projesi için ise 146,4 milyon avro yatırım hedefliyoruz. Eskişehir'de İGA Havalimanı İşletmesi AŞ tarafından 3 milyon metrekare alanda kurulacak olan 199,32 MWe gücündeki lisanssız GES (Güneş Enerji Santrali) ile İGA kendi elektriğinin tamamını yenilebilir enerjiyle karşılayan dünyadaki ilk havalimanı olacak. Bu santralden yıllık 340.446.833 KWh/yıl enerji üretimi öngörüyoruz. 2025'in ilk çeyreğinde tamamlamayı planladığımız Hilton İstanbul Airport içinse bu yıl, 25,6 milyon avro yatırım hedefimiz var. Doğu-Batı pisti inşası ve Kuzey-Güney yedek pisti için 2024'te planladığımız toplam 331,2 milyon avro yatırımla 2024 yılında toplam 656,5 milyon avro yatırım yapmayı hedefliyoruz."

"Toplam kargo alanımız Hong Kong'un neredeyse 3 katı büyüklüğünde"

İstanbul Havalimanı'nın dünya kargo taşımacılığı açısından da çok önemli bir merkez olduğuna işaret eden Bilgen, "Şu anda Havalimanı'nda aktif olarak görev yapan 14 tarifeli kargo hava yolu şirketi var. Havalimanımızda an itibarıyla 5,5 milyon tonluk kapasiteye çıkabilecek bir altyapıya sahibiz ve toplam kargo alanımız 1,4 milyon metrekare gibi etkileyici bir seviyede. Toplam kargo alanı bakımından Hong Kong'un neredeyse 3 katı büyüklüğünde... Kiralanabilir alan kapasitemiz 340 bin metrekareye ulaştı." diye konuştu.

Dünyadaki önemli kargo firmalarının İstanbul Havalimanı'ndaki yatırımlarının devam ettiğini anlatan Bilgen, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

"Hissedarlarımız tüm ortaklık taleplerini geri çevirdi"

İstanbul Havalimanı'nın işletmesi için yabancı ortak alınması konusunda sorulan bir soruyu Bilgen, "Havalimanı açılış döneminde de çok ciddi bir başarılı olmuş ve yabancı yatırımcıların ilgisine sebep olmuştu. Son birkaç yıldır da bu devam ediyor. Ben sadece şunu söyleyebilirim. Hissedarlarımız sadece olaya ekonomik olarak bakmıyorlar ve bu anlamda gelen tüm talepleri geri çevirdiler." şeklinde cevapladı.

Bilgen, devlete yapılması gereken ödemelere ilişkin soruya karşılık da şu yanıtı verdi:

"Bu konuyla ilgili aslında çok fazla spekülasyon yapılıyor. 2023 yılı operasyonları kapsamında Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne 578 milyon avroluk bir ödeme yaptık. Bunun içerisinde 39 milyon avroluk kısmı devletin yolcu garantisini aştığımız için ekstradan ödediğimiz bir para. Burada vurgulanması gereken şeylerden bir tanesi bu. Yap-İşlet-Devret projeleri bu verilen garantilerle eleştiriliyor ama İstanbul Havalimanı özelinde şunu söyleyebiliriz; o pandemi dönemi harici ilk yılımızda da garantinin üzerine çıktığımız için devlete kiranın üzerinde ekstra da bir ödeme yaptık."