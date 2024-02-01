Açık 6.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 01.02.2024 14:52

Merkez Bankası rezervleri 137,2 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 26 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 930 milyon dolar azalışla 137 milyar 161 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası rezervleri 137,2 milyar dolar oldu

TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı.

Buna göre, 26 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 212 milyon dolar azalışla 89 milyar 154 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 19 Ocak'ta 90 milyar 366 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri 282 milyon dolar artışla 47 milyar 725 milyon dolardan 48 milyar 7 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 26 Ocak haftasında bir önceki haftaya kıyasla 930 milyon dolar azalışla 138 milyar 91 milyon dolardan 137 milyar 161 milyon dolara geriledi.

ETİKETLER
Merkez Bankası
Sıradaki Haber
Tarım gıda ve içecek sektöründen 2023'te 26,49 milyar dolarlık ihracat
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:50
Hamas'ın, İsrail ile yapılacak esir takası teklifini Filistinli gruplarla görüştüğü iddiası
15:46
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
15:50
TSE savunma sanayisinde belgelendirmede yurt dışı bağımlılığını kaldırıyor
15:43
Ukrayna: Rusya Karadeniz Filosuna ait "İvanovets" füze botunu imha ettik
15:42
Azerbaycan'da bir ayda 366 mayın ve mühimmat etkisiz hale getirildi
15:34
AB, bütçesinden Ukrayna'ya ek 50 milyar euroluk destek paketi üzerinde uzlaştı
Coğrafi işaretli Safranbolu kıtırı, geçen yıl 5 ton üretildi
Coğrafi işaretli Safranbolu kıtırı, geçen yıl 5 ton üretildi
FOTO FOKUS
Ondan geriye okuduğu şiir kaldı: Türk Kızılay Mira'nın adını yaşatıyor
Ondan geriye okuduğu şiir kaldı: Türk Kızılay Mira'nın adını yaşatıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ