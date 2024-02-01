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Ekonomi
AA 01.02.2024 13:46

THY yolcu-kargo uçağı dönüşümlerine başladı

Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ, Airbus A330 uçaklarının yolcu-kargo dönüşüm işlemleri (P2F) kapsamında sektörün önemli şirketlerinden biri olan Elbe Flugzeugwerke GmbH (EFW) ile yolcu-kargo uçağı dönüşümlerine başladı.

THY yolcu-kargo uçağı dönüşümlerine başladı

THY Basın Müşavirliğinin açıklamasında, A330 P2F Programı kapsamında EFW ile doğrudan iş birliği yapan dünyadaki ilk MRO (bakım, onarım, modifikasyon) şirketi olan THY Teknik AŞ'nin, yakın zamanda ilk dönüşüm uçağına ait üst gövde kabuğu (Upper Frame Shell- UFS) kesme işlemini gerçekleştirip yeni UFS'nin başarılı bir şekilde takılmasını sağladığı aktarıldı.

Açıklamada, bu işlemin ana güverte kargo kapısının montajı için önemli bir kilometre taşı konumunda olduğuna vurgu yapılan açıklamada, bir dizi A330 P2F dönüşüm projesinin ilki olan bu kargo dönüşümünün, bu yılın ortasında tamamlanmasının planlandığı kaydedildi.

Açıklamada, sektörünün en önemli şirketleri arasında yer alan THY Teknik AŞ'nin kabiliyet ve kapasitesine önemli yatırımlar yapıp hizmet portföyünü genişletmeye ve müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayarak sektöründe fark yaratmaya devam ettiği belirtildi.

"Yenilikçi çözümler sunmak için tam donanıma sahibiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Teknik AŞ Genel Müdürü Mikail Akbulut, hava kargo sektörünün son yıllarda güçlü ve istikrarlı bir şekilde büyümesiyle piyasadaki yüksek yolcu-kargo uçağı dönüşüm talebini karşılamak üzere önemli bir adım attıklarını belirtti.

Bu kapsamdaki dönüşüm projesinin kilometre taşlarından ilkini tamamlamış olmaktan mutluluk duyduğunu aktaran Akbulut, şunları kaydetti:

"Uzmanlık, tecrübe ve operasyonel mükemmellik gerektiren bu dönüşüm projelerini üstlenmek ve müşterilerimize yenilikçi çözümler sunmak için tam donanıma sahibiz. Kapsamlı yapısal ve aviyonik modifikasyon kabiliyetlerimiz ile yolcu-kargo uçağı dönüşümlerini başarıyla tamamlayarak, müşterilerimize mümkün olan en iyi performansı sunacağız."

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