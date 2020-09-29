Haber Giriş: Kaynak: AA
İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Ekim'de yatırılacak
[Fotoğraf: AA]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Ekim’de hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, “Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ekim’de vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” dedi.
Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlattı.
Etiketler: kısa çalışma ödeneği ne zaman işsizlik ödemeleriSon Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 10:14
Son Haberler
- 10:25
- 10:28
- 10:30
- 10:18
- 10:18
Sıradaki Haber
En çok robot işçi hangi ülkelerde var?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz