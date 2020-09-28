Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 7,7750'den işlem görüyor.

Geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), piyasa beklentilerinin aksine politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 10,25'e çıkarması ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), normalleşme adımları kapsamında bankaların türev işlem limitlerini yükseltmesi kararları sonrası 7,5112 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 7,6648'den tamamladı.

Dolar/TL, Asya piyasalarında sığ işlemlerin yaşandığı saatlerde 7,8207'yi görmesinin ardından düşüşe geçerek saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 7,7340 seviyesinden işlem gördü.

28 Eylül güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: