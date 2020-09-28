Fabrika İşletmecisi Harun Sıpor, son teknolojiyle birinci kalite malzemeler kullanarak ahşap kapı üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Ürettiğimiz kapıları komşu ülkelere pazarlıyoruz"

Fabrikada 40 kişiyi istihdam sağladıklarını ifade eden Sıpor, şöyle konuştu:

"Ürettiğimiz kapıları bölge illerine ve komşu ülkelere pazarlıyoruz. Devletten aldığımız arsa desteğiyle hem işletmemizi büyüttük, hem de istihdama katkı sağladık. Buradaki 4 bin metrekare alanda, 1500 metrekare kapalı alana sahip fabrika kurduk. Fabrikamızda 40 kişi çalışıyor. Hem iç pazarda hem de dış pazarda büyüyen bir firma olmak istiyoruz. Hakkari, Iğdır ve Şırnak başta olmak üzere bölge illerimizin yanı sıra, komşu ülkelere kapı gönderiyoruz. Devletin verdiği teşvik ile bu yıl OSB'de üretim alanımızı oluşturduk. Son teknoloji ürünü makinelerle çalışıyoruz. Amacımız daha kaliteli ve daha düzgün imalat yapabilmek."

Amaçlarının üretim ağını genişleterek daha fazla istihdam sağlamak olduğunu aktaran Sıpor, Türkiye'nin tüm illerine ve bir çok ülkeye kapı göndermeyi hedeflediklerini ifade etti.