Gram altın kaç lira? Çeyrek altının fiyatı ne kadar oldu? 28 Eylül 2020 güncel altın fiyatları...
Gram altın ne kadar? 28 Eylül’de gram altın 467 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2020... İşte 28 Eylül güncel altın fiyatları…
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,46 artışla 467,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 757,00 lira, Cumhuriyet altını 3.097,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 2,46 yükselişle 467,00 liradan işlem gördü.
Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram altın alış fiyatı 466 lira 80 kuruşken satışı ise 467 lira. Çeyrek altının ise alış fiyatı 752 lira satış fiyatı 757 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 28 Eylül 2020 güncel altın fiyatları…
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|
|
CUMA
|
|
PAZARTESİ
|
|
|
Alış
|
Satış
|
Alış
|
Satış
|
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|
455,60
|
455,80
|
466,80
|
467,00
|
Cumhuriyet Ata Lira
|
3.002,00
|
3.023,00
|
3.076,00
|
3.097,00
|
22 Ayar Bilezik(Gr.)
|
415,50
|
419,50
|
426,00
|
430,00
|
Lira(Tam) Ziynet
|
2.934,00
|
2.954,00
|
3.006,00
|
3.026,00
|
Yarım Ziynet
|
1.467,00
|
1.477,00
|
1.503,00
|
1.513,00
|
Çeyrek Ziynet
|
734,00
|
739,00
|
752,00
|
757,00
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