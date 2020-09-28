Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,46 artışla 467,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 757,00 lira, Cumhuriyet altını 3.097,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 2,46 yükselişle 467,00 liradan işlem gördü.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 466 lira 80 kuruşken satışı ise 467 lira. Çeyrek altının ise alış fiyatı 752 lira satış fiyatı 757 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 28 Eylül 2020 güncel altın fiyatları…

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: