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Ekonomi
AA 08.07.2025 10:41

İŞKUR 6 ayda 759 bin kişinin işe yerleşmesine aracılık etti

Bakan Işıkhan, Ocak-haziran döneminde 759 bin 945 kişinin işe yerleşmesine aracılık ettiklerini belirterek, "İş gücü piyasasının dinamiklerine ve tespit ettiğimiz ihtiyaçlara yönelik adımlarımız ile ülkemizin ekonomik kalkınmasına destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

İŞKUR 6 ayda 759 bin kişinin işe yerleşmesine aracılık etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İŞKUR sayesinde başta kadınlar, gençler, engelliler gibi dezavantajlı gruplar olmak üzere, vatandaşları iş gücü piyasasına kazandırmaya yönelik politikalarını başarıyla sürdürdüklerini belirtti.

İşe yerleştirme verilerine ilişkin bilgi veren Işıkhan, şunları kaydetti:

"Ocak-haziran aylarında toplam 759 bin 945 işe yerleştirmeye aracılık ettik. 1,6 milyondan fazla bireysel görüşme ve 471 bin 418 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. 1,2 milyona yakın açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. İş gücü piyasasının dinamiklerine ve tespit ettiğimiz ihtiyaçlara yönelik adımlarımız ile ülkemizin ekonomik kalkınmasına destek olmaya devam edeceğiz."

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İŞKUR İstihdam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
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