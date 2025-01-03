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Ekonomi
TRT Haber 03.01.2025 10:19

İŞKUR, 1,4 milyon kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024'te 1 milyon 453 bin 833 vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık ettiklerini bildirdi.

İŞKUR, 1,4 milyon kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, istihdama sağlanan güçlü destekle iş arayan vatandaşların ve işverenlerin yanında olduklarını ifade etti.

2024 yılı Ocak-Aralık ayları arasında toplam 1 milyon 453 bin 833 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettiklerini belirten Bakan Işıklan, şu ifadeleri kullandı;

"44 bin 618 engelli vatandaşımızı istihdama dahil ettik. 3 milyon 70 bin 312 bireysel görüşme ve 787 bin 796 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik."

Işıkhan'ın paylaştığı videoda ise söz konusu dönemde, 2 milyon 314 bin 651 kişinin, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) bireysel danışmanlık hizmetinden, 61 bin 480 kişinin iş kulüplerinden ve 73 bin 141 kişinin de aktif istihdam programlarından yararlandığı belirtildi.

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