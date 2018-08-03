  • 03 AĞUSTOS 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 5.084
    EURO 5.888
  • BIST 95322.15
    ALTIN 197.295
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İŞKUR 10 yılda 7,5 milyon kişiye iş buldu

İŞKUR 10 yılda 7,5 milyon kişiye iş buldu

Türkiye İş Kurumu, bu yılın ilk 6 ayında 181 bin 322'si kadın olmak üzere 537 bin 114 kişinin istihdamına aracılık etti. Kurum son 10 yılda 7,5 milyon kişinin istihdamını sağladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İŞKUR 10 yılda 7,5 milyon kişiye iş buldu

İstihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasını amaçlayan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), istihdama aracılık etmeyi sürdürüyor.

Kurum, bu yılın ocak-haziran döneminde 355 bin 792'i erkek, 181 bin 322'si kadın olmak üzere 537 bin 114 kişiyi işe yerleştirdi. Bunlar arasında 6 bin 726 engelli, 82 de eski hükümlü yer aldı.

Hedef, 1 milyon 250 bin kişinin istihdamı

Son 10 yılda 7,5 milyon kişinin istihdamını sağlayıp işsizlikle mücadelede etkin bir görev üstlenen İŞKUR, bu yıl 1 milyon 250 bin kişinin istihdamına aracılık etmeyi hedefliyor.

Ülke genelinde yaptırdığı işgücü piyasası ihtiyaç analizleri ile illerde ihtiyaç duyulan meslekleri tespit eden İŞKUR, bunlarla ilgili kurs ve program düzenledi. Kurum, geçen yıl 116 bin 624 işbaşı ile girişimcilik eğitim programı ve mesleki eğitim kursu düzenledi.

Söz konusu dönemde eğitimlerden 508 bin 851 kişi faydalandı. Programlardan faydalananların sayısı geçen yıl 2016'ya göre yüzde 21 artış gösterdi.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER