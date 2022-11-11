İşverenin,, çalışanlarına yapacağı ödemeler vergi yönünden teşvik ediliyor. Elektrik, doğalgaz ve ısınma giderleri için yapılan ödemeler vergi istisnasına tabi tutuluyor. Bu ödemeler SGK priminden de muaf.

Vergi istisnası Haziran 2023'e kadar yapılacak ödemeler için geçerli olacak.

Bu düzenlemenin hem Hazine, hem işverenler hem de çalışanlar açısından önemli etkileri bulunuyor.

Personele nakit olarak ödenen yemek bedellerinde de vergiden vazgeçildi.