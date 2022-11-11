Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma 15:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Isınma ödemelerine vergi istisnası
İşverenin çalışanlara ısınma giderleri için yapacağı ödemelere vergi muafiyeti getirildi. Düzenleme ile Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışan başına 633 lira vergi gelirinden feragat etti.
İşverenin,, çalışanlarına yapacağı ödemeler vergi yönünden teşvik ediliyor. Elektrik, doğalgaz ve ısınma giderleri için yapılan ödemeler vergi istisnasına tabi tutuluyor. Bu ödemeler SGK priminden de muaf.
Vergi istisnası Haziran 2023'e kadar yapılacak ödemeler için geçerli olacak.
Bu düzenlemenin hem Hazine, hem işverenler hem de çalışanlar açısından önemli etkileri bulunuyor.
Personele nakit olarak ödenen yemek bedellerinde de vergiden vazgeçildi.
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