Işıkhan: Sosyal güvenlik sistemini bu kadar düşünüyorsanız prim borçlarınızı ödeyin

Bakan Işıkhan, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında AK Parti Silivri İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Işıkhan, yüzyıllarca vatan topraklarına başkentlik yapmış, dünyada medeniyet tarihinin yazıldığı coğrafyalardan birisi olan İstanbul'un aynı zamanda "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun da kaptan köşkü olduğunu söyledi.

Son yıllarda rant, yolsuzluk ve siyasi çıkar peşinde koşanların elinde heba edilmeye çalışılsa da ömrünü bu şehre ve ülkeye adamış Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde İstanbul'un hala, her bir ilçesi ve beldesiyle birlikte kendilerini gururlandıran en önemli şehir olduğunu dile getiren Işıkhan, "İnşallah ülkemizin her bir ili ve ilçesi gibi şahsına münhasır özellikleriyle Silivri de 'Büyük ve güçlü Türkiye' hedefimize giden yolda kendi kulvarında yerini alacak, 'Türkiye Yüzyılı' şehirlerimizin inşasına önemli katkılar sunacak." diye konuştu.

"Mazlumun yanında dimdik duran başka bir devlet ve başka bir lider yok"

Bakan Işıkhan, bugün tüm insanlığın vicdanını temsil eden bir liderin arkasında olduklarına dikkati çekerek "Sayın Cumhurbaşkanımız, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası arenada milletimiz adına çok çetin mücadeleler veriyor. İsrail’in Gazze’de işlediği soykırımları, katliamları dünyada açık yüreklilikle dile getiren, mazlumun yanında dimdik duran başka bir devlet ve başka bir lider yok." ifadelerini kullandı.

Dünyada neredeyse sadece Türkiye'nin sesinin hakkın ve adaletin sesi olmak için yükseldiğini vurgulayan Işıkhan, şöyle devam etti:

"İşte bu yüzden Türkiye’yi hedef alıyorlar, işte bu yüzden Cumhurbaşkanımızı yıpratmaya çalışıyorlar. Çünkü biliyorlar ki, mazlumların sesi kısılırsa zalimlerin eli daha da kanlı olacaktır. Biz buradan bir kez daha sesleniyoruz: İsrail’in Gazze’de işlediği katliamlar, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçecektir. Ancak şundan da emin olsunlar ki bu milletin lideri ve bu aziz millet, zalimin karşısında dimdik durmaya devam edecek."

Işıkhan, 85 milyon vatandaşın hakkını, hukukunu, alın terini korumak için hem içerideki hem de dışarıdaki engellerle aynı anda mücadele ettiklerini belirtti.

Bu mücadelelerinin bugün kendilerine istikrarlı büyüme rakamları, artan ticaret hacmi, azalan enflasyon ve daha fazla istihdam olarak geri döndüğünün altını çizen Işıkhan, sosyal güvenlik sistemine ilişkin açıklamaların bir kesim muhalif medya organı tarafından çarpıtıldığını, kamuoyuna yanlış bir şekilde yansıtılmaya çalışıldığını aktardı.

"Bugün itibarıyla Sosyal Güvenlik Sistemimiz; tarihimiz boyunca hiç olmadığı kadar güçlü ve kapsayıcı bir noktadadır." diyen Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Tarihimizin hiçbir döneminde, sosyal güvenlik şemsiyemiz bu kadar geniş olmamıştır. Tarihimizde hiçbir dönemde geri ödeme sistemimiz bu kadar kapsamlı olmamış, bu kadar fazla ilacı, tıbbi cihazı, sağlık hizmetini vatandaşlarımız için karşılamamıştır. Tarihimizde hiçbir dönemde bu kadar çok sayıda muayene ve ilaç ödemesi yapılmamış, vatandaşlarımızın sağlık harcamaları bu ölçüde devletçe üstlenilmemiştir. Tarihimizde hiçbir dönemde bu kadar büyük bir emekli nüfusumuza ödeme yapılmamıştır. Emeklilerimizin maaşları için her ay 350 milyardan fazla ödeme yapılıyor. Vatandaşlarımızın sağlık giderleri, tarihimizde görülmemiş ölçüde devletçe karşılanıyor."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dünya ülkeleri sosyal hakları azaltmayı düşünürken Türkiye'nin her güne, vatandaşlarının refah düzeyini yükseltmek amacıyla yeni bir uygulamayla başladığını söyledi.

Bundan sonrasında da daha yüksek gelirler, daha güçlü sağlık hizmetleri, daha kapsamlı sosyal güvenlik güvenceleriyle milletin hizmetinde olmaya devam edeceklerine işaret eden Işıkhan, "Bildiğiniz gibi 2002 yılında, iflasın eşiğinde bir sosyal güvenlik sistemi devraldık. Hamdolsun, bugün o sistemi sağlıklı, güvenli daha da önemlisi sürdürülebilir ve gelecek kuşaklara güvenle bırakılabileceğimiz bir yapıya kavuşturduk. Ülkemizin geleceğine, çocuklarımıza, gençlerimize sürdürülebilir ve güven veren bir sosyal güvenlik sistemi bırakacağız." dedi.

"Sosyal güvenlik sistemimizi siyasetinize alet etmekten vazgeçin"

Işıkhan, sosyal güvenlik sistemi üzerindeki en büyük tehdidin bizatihi muhalefetin, özellikle de CHP’nin ta kendisi olduğunu, bu partinin seçim meydanlarında popülist söylemler ile irrasyonel vaatlerle emeklinin bütçesinden ve gençlerin geleceğinden çalmaya teşebbüs ettiğini söyledi.

Muhalefete çağrısının açık ve net olduğunu belirten Işıkhan, "Sosyal güvenlik sistemimizi, siyasetinize alet etmekten vazgeçin. Bu sistem, milletimizin ortak kazanımıdır. Asla sorumsuz vaatlerin bir alanı değildir. Sorumsuz, popülist yaklaşımlarınız sizleri bağlasın. Ünlü bir düşünür der ki, 'Yalnızca kürek çekmeyenlerin, kayığı sallamaya vakti vardır.' Biz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 23 yıldır kürek çekiyoruz. Onlar da 23 yıldır kayığı sallıyorlar." diye konuştu.

​​​​​​​Hükümet olarak çalışanları ve emeklileri enflasyona ezdirmeme sözüne hep sadık kaldıklarını dile getiren Işıkhan, şunları kaydetti:

"Biz de bu durumda istikrarı bozmadan, para ve maliye politikalarını sarsmadan, popülizmin tuzağına düşmeden süreci çok büyük bir titizlikle ve başarıyla yönetiyoruz. Yeter ki siz gölge etmeyin, bir de SGK’ye olan borçlarınızı ödeyin, yeter. 16 milyon emeklimizin aylıklarını, 85 milyon vatandaşımızın sağlık, tedavi ve ilaç harcamalarını karşılarken SGK olarak en önemli gelir kaynağımız sigorta primleridir. Bugün belediyeler arasında SGK’ye en fazla borcu olanlar CHP’li belediyelerdir. Madem sosyal güvenlik sistemini bu kadar düşünüyorsunuz, önce prim borçlarınızı ödeyin ama sizin ne vatandaşımıza ne emeklimize ne de sosyal güvenlik sistemine zerre kadar değer vermediğinizi biliyoruz. Bunu önemsemiş olsaydınız zaten emekçinin hakkı olan bu kadar da SGK prim borcu biriktirmezdiniz. CHP için sosyal güvenlik sistemi, sürdürülebilir hale getirilerek, milletimize hizmet edecek önemli bir müessese değil üzerinde siyaset ve propaganda yapılacak bir araçtır. Bunu, ne yazık ki her kurum için yapıyorlar."

Bakan Işıkhan, daha sonra AK Parti'ye yeni üye olan Seda Akdoğan, Necla Soysal, Demet Soyer, Ayşe Malgır, Gamze Arslaner ve Tuana Özcan'a rozetlerini taktı.

Işıkhan'a Silivri AK Parti İlçe Başkanı Sami Barlas da eşlik etti.