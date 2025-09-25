Açık 19.3ºC Ankara
Ekonomi
TRT Haber 25.09.2025 22:13

Türkiye ve ABD arasında 'Nükleer İşbirliği' anlaşması imzalandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile ABD arasında Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalandığını açıkladı.

Türkiye ve ABD arasında 'Nükleer İşbirliği' anlaşması imzalandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz saray'da gerçekleştirdiği görüşmeye katılım sağladıklarını belirtti.

Türkiye ile ABD arasında köklü ve çok boyutlu ortaklığı nükleer enerji alanında daha da derinleştirecek yeni bir süreci başlattıklarını vurgulayan Bayraktar, "Anlaşma kapsamında yürütülecek çalışmaların önümüzdeki dönemde her iki ülke için de karşılıklı fayda üretmesini diliyorum." dedi.

ABD Alparslan Bayraktar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye- ABD İlişkileri
