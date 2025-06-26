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Ekonomi
AA 26.06.2025 16:10

IPARD kapsamında sulama harcamalarının yüzde 75'ine kadar hibe veriliyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı kapsamında sulama sistemlerine hibe verildiğini belirterek, "Bu kapsamda, 500 bin euroya kadar uygun harcamaların yüzde 75'ine kadar hibe desteği sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

IPARD kapsamında sulama harcamalarının yüzde 75'ine kadar hibe veriliyor

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Ulusal Su Verimliliği Seferberliği"ni tarımsal üretimin her aşamasında yaygınlaştırmaya devam ettiklerini bildirdi.

Daha önce yalnızca sera projeleri için verilen sulama sistemi desteklerinin IPARD III Programı ile artık açık alanda da geçerli hale geldiğini vurgulayan Yumaklı, "Bu kapsamda, 500 bin euroya kadar uygun harcamaların yüzde 75'ine kadar hibe desteği sağlıyoruz. Bir yandan tarımsal üretimi artırırken diğer yandan su kaynaklarımızı koruma kararlılığımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlere ve atık su yönetimi yapanlara ek destek

Tarım ve Orman Bakanlığından edinilen bilgiye göre, sağlanan desteklerle boom, damlama, tamburlu, yağmurlama ve pivot sulama sistemleri yatırımları yapılabiliyor.

Sulama sistemleri içeren projeler için de geçerli olmak üzere ilgili tedbir kapsamında minimum 5 bin avro, maksimum 500 bin euro destek miktarı söz konusuyken yüzde 60 hibe desteği sağlanıyor. Bu desteklere gerçek ve tüzel kişilikler başvurabiliyor. Genç çiftçiler ya da organik sertifikalı çiftçiler tarafından yapılan yatırımlarda hibe tutarı yüzde 70'e kadar yükseliyor. Atık su ve atık yönetimi, yenilenebilir enerji ve döngüsel ekonomi tipi yatırımlara, azami destek oranı yüzde 75'i geçmemek kaydıyla ek yüzde 10 kamu katkısı daha veriliyor.

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Tarım ve Orman Bakanlığı IPARD Tarımsal Destek
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