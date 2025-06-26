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Ekonomi
AA 26.06.2025 14:44

Kamu işçilerinin ikinci zam teklifi yarın

Kamu toplu sözleşmesi kapsamında işveren tarafı ikinci teklifi yarın verecek.

Kamu işçilerinin ikinci zam teklifi yarın

Kamudaki 600 bine yakın işçiyi ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde kamu işverenlerini temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS), ikinci zam teklifini yarın saat 14.00'te işçi tarafına sunacak.

TÜHİS, ikinci teklifini sunmak üzere TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ temsilcilerini yarın 14.00'te davet etti.

TÜHİS, 13 Haziran'da ilk teklif olarak, birinci yılın ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8, ikinci yılın birinci 6 ayı için yüzde 7, ikinci 6 ayı için yüzde 5 teklif etmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikinci teklifin bu hafta verileceğini belirterek, sürecin önceki yıllarda olduğu gibi ilerleyeceğini söylemişti.

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