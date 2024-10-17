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Ekonomi
AA 17.10.2024 09:34

IPARD III kapsamında 211 proje 1,9 milyar lira hibe alacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "IPARD III Programı 1. Başvuru Çağrı İlanı" kapsamındaki ilk grup proje değerlendirmesinin sonuçlandığını belirterek, uygun bulunan 211 projeye toplam 1,9 milyar lira hibe sağlanacağını bildirdi.

IPARD III kapsamında 211 proje 1,9 milyar lira hibe alacak
[Fotograf: AA]

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verdi.

İlk grup proje değerlendirmesinin sonuçlandığını kaydeden Yumaklı, "Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar'ın değerlendirme süreci tamamlanarak uygun bulunan 211 projeye toplam 1,9 milyar lira hibe desteği sağlanacak." ifadesini kullandı.

Yumaklı, farklı illerdeki 211 girişimcinin daha hayallerini gerçekleştirip, yaklaşık 4 milyar lira tutarında yatırımın ülkeye kazandırılacağını belirterek, "Bu yatırımlarla tarımsal üretim ve kırsal kalkınmadaki gücümüze güç katacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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Tarımsal Destek Tarım ve Orman Bakanlığı İbrahim Yumaklı
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