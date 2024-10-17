Parçalı Bulutlu 12.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 17.10.2024 09:20

Tüketicilerden fazla ücret alan finansal kuruluşlara 3,2 milyar lira ceza

Ticaret Bakanlığı, denetimleri sonucunda tüketicilerden fazla ücret, masraf ve komisyon tahsil eden finansal kuruluşlara 3 milyar 184 milyon 471 bin 852 lira ceza uyguladı.

Tüketicilerden fazla ücret alan finansal kuruluşlara 3,2 milyar lira ceza

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tüketicilerin menfaatlerini korumak amacıyla finans kuruluşlarının tüketicilerden tahsil ettiği faiz dışı ücret, masraf ve komisyonlara ilişkin inceleme başlatıldığı anımsatıldı.

Bakanlık müfettişlerince yapılan denetimlerin detaylarına yer verilen açıklamada, "Finansal kuruluşlarca EFT, havale, FAST, kıymetli maden ve uluslararası fon transferi, başka finans kuruluşlarının ATM kullanımı, kiralık kasa işlemleri ile nakit avans ve taksitli nakit avans işlemlerinde tüketicilerden fazla ücret tahsil edilmesi, üçüncü kişilere ödenen tutarlardan daha fazla masraf ve komisyonun tüketicilere yansıtılması, ayrıca uygulamaya konan ücret değişikliklerinin bildirilmemesi şeklindeki uygulamalarla tüketici mağduriyetine sebebiyet verildiği tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, tüketicilere yaşatılan mağduriyetler dolayısıyla denetim kapsamına alınan finansal kuruluşlara 3 milyar 184 milyon 471 bin 852 lira idari para cezası öngörüldüğü aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca, bu finansal kuruluşlar tarafından fazla tahsil edilen ücretlerin tüketicilere iadesine yönelik gerekli çalışmalara da başlanmıştır. Bakanlık olarak finans sektörünün mevzuata uyum durumlarının kontrolüyle birlikte hem vatandaşlarımızın menfaatlerini korumak, hem de tüketici memnuniyetini sağlamak adına çalışmalarımız azami hassasiyetle devam etmektedir."

ETİKETLER
Ticaret Bakanlığı Denetim Tüketici Hakları
Sıradaki Haber
Yurt içinde gözler TCMB'nin para politikası kararlarında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:18
Kuzey Kore, anayasa değişikliğiyle Güney'i ilk kez "düşman devlet" olarak tanımladı
10:14
Konut satışları eylülde arttı
10:09
Kanada'da gazeteci, Gazze'deki soykırıma "suç ortaklığı" yaptığı gerekçesiyle çalıştığı kanaldan istifa etti
09:58
Brent petrolün varil fiyatı 73,90 dolar
10:02
Düzce'de sürücüler fermuar yöntemiyle ambulansa yol verdi
09:57
Husiler: ABD ve İngiltere, Yemen'e 15 hava saldırısı düzenledi
Gümüşhane'de yaylalar beyaz örtüyle kaplandı
Gümüşhane'de yaylalar beyaz örtüyle kaplandı
FOTO FOKUS
Düzce'de sürücüler fermuar yöntemiyle ambulansa yol verdi
Düzce'de sürücüler fermuar yöntemiyle ambulansa yol verdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ