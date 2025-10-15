Duman 15.9ºC Ankara
Ekonomi
AA 15.10.2025 10:29

İnşaat üretim endeksi ağustosta arttı

İnşaat üretim endeksi, ağustosta yıllık bazda yüzde 25 artış gösterdi.

İnşaat üretim endeksi ağustosta arttı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks ağustosta yıllık bazda yüzde 25 artış kaydetti.

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde endeksin, ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla bina inşaatı sektöründe yüzde 26,6, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 17,4 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 25,1 yükseldiği görüldü.

İnşaat üretim endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,9 azaldı.

Endeks, ağustosta bir önceki aya göre bina inşaatı sektöründe yüzde 1,5 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 0,2 geriledi, bina dışı yapıların inşaatında ise yüzde 1,5 arttı.

İnşaat Sektörü TÜİK
