Çok Bulutlu 3.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 09.03.2024 05:45

İngiliz ekonomist Ash: Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu artırması hak edildi

Merkezi Londra'da bulunan Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash, Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesinin seçimlerden bu yana görülen politika düzenlemesi açısından "hak edildiğini" kaydetti.

İngiliz ekonomist Ash: Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu artırması hak edildi

Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Not artırımının seçimlerden bu yana görülen politika düzenlemesi açısından "hak edildiğini" ifade eden Ash, enflasyon verisi ile lira ve rezervler üzerindeki baskı nedeniyle piyasaların son birkaç haftadır Türkiye çevresinde gergin olduğu göz önüne alındığında "zamanlamanın ilginç" olduğunu belirtti.

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti

 

Fitch Ratings, bugün Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.

Derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, notun yükseltmesinin Haziran 2023'ten bu yana uygulanan politikaların dayanıklılığına ve etkinliğine olan güvenin arttığını yansıttığı, görünümünün pozitife çevrilmesinin de tutarlı makro politika duruşuna ve Türkiye enflasyonunda önemli düşüşe işaret ettiği aktarıldı.

ETİKETLER
İngiltere
Sıradaki Haber
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programı yoğun
08:19
Karabük'te mart kapıdan baktırdı
08:32
İstanbul'da organize suç örgütlerine "Mahzen-7" operasyonu: 27 gözaltı
08:02
Pentagon: Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için kurulacak geçici limanın inşası 60 günü bulabilir
07:52
Siirt'te seyir halindeki kamyonda yangın çıktı
07:33
Mısır ve BAE, Gazze'ye 5'inci defa havadan yardım ulaştırdı
Meteoroloji uyardı: 7 kentte kuvvetli yağmur ve kar bekleniyor
Meteoroloji uyardı: 7 kentte kuvvetli yağmur ve kar bekleniyor
FOTO FOKUS
Kadın jandarmalar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden halatlarla indi
Kadın jandarmalar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden halatlarla indi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ