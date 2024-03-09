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KAYNAK
AA
HABER GİRİŞ
09.03.2024 01:09
, 09.03.2024 01:11
SON GÜNCELLEME
09.03.2024 01:11
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkardı.
Ayrıntılar geliyor...
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