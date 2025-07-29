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HABER GİRİŞ
29.07.2025 16:05
, 29.07.2025 16:10
SON GÜNCELLEME
29.07.2025 16:10
IMF Türkiye için büyüme tahminini yükseltti
IMF, Türkiye için 2025 ve 2026 yılı büyüme tahminini yükseltti. Küresel Ekonomik Görünüm raporunda, Türkiye için 2025 büyüme tahmini yüzde 2,7’den yüzde 3’e, 2026 büyüme tahmini ise 0,1 puan artırılarak yüzde 3,3’e yükseltti.
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