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Ekonomi
TRT Haber 29.07.2025 16:05

IMF Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

IMF, Türkiye için 2025 ve 2026 yılı büyüme tahminini yükseltti. Küresel Ekonomik Görünüm raporunda, Türkiye için 2025 büyüme tahmini yüzde 2,7’den yüzde 3’e, 2026 büyüme tahmini ise 0,1 puan artırılarak yüzde 3,3’e yükseltti.

IMF Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

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