KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan, yaptığı yazılı açıklamada, 10 Eylül 1939'da ilk Türk demiri üretiminin KARDEMİR'de yapıldığını hatırlattı. KARDEMİR'in ülke için çok büyük bir değer olduğunu ve hep ilklere imza attığını vurgulayan Yolbulan, şunları kaydetti:

"1937 yılında büyük emeklerle inşaatına başlanan fabrikamız, 1939 yılının Eylül ayına gelindiğinde ilk dökümü yapacak seviyeye ulaşmıştır. 10 Eylül 1939 tarihinde gerçekleştirilen ve 'ilk Türk demiri' olarak simgeleştirdiğimiz dökümün üzerinden 81 yıl geçti. Bu uzun ve meşakkatli yıllardan bugünlere geldik. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ağır sanayi hamlesi olan fabrikamız halen daha yeni ilklere imza atmaya devam etmektedir. Fabrikamızda sergilediğimiz ilk Türk demirinin yanı sıra, ilklerin fabrikası KARDEMİR'in ilk demiryolu rayı ve demiryolu tekerleği gibi katma değeri yüksek ürünlerin de ülkemizdeki tek üreticisi olduğunu unutmamak gerekir."

Yolbulan, geçmişten bu yana Türkiye’nin demir çelik üretim serüvenine katkı sağlayan tüm çalışanlara ve sektörde faaliyet gösteren sanayicilere teşekkür etti.