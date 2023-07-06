İlk 6 ayda 183 milyon kitap bandrolü satıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2023'ün ilk yarısına ilişkin müzik, sinema ve kitap bandrolü satışları, müzik ve sinema alanında düzenlenen yapımcı sertifikası sayıları, fikir ve sanat eserleri kapsamında gerçekleştirilen kayıt-tescil işlemleri ile korsanlıkla mücadele istatistiklerine ait verileri açıkladı.

Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nün bandrol istatistiklerine göre, yılın ilk 6 ayında 182 milyon 895 bin 180 kitap bandrolü satışı gerçekleşti.

Yayımlanan kitap sayısı yüzde 20 arttı

Yayımlanan kitap sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 108 bin 82'ye ulaştı.

Yılın ilk yarısında, süreli olmayan yayınlar kapsamında, eser türlerine göre en fazla bandrol satışı, geçen sene olduğu gibi yine eğitim kategorisindeki yayınlarda gerçekleşti.

İlk 6 ayda eğitim alanında 72 milyon 668 bin 316 bandrol satışı yapılırken, yetişkin kurgu edebiyat kategorisinde 28 milyon 101 bin 63, inanç kategorisinde 22 milyon 351 bin 326, akademik alanda 3 milyon 781 bin 300, ithal yayın kategorisinde 2 milyon 574 bin 498, çocuk kitapları kategorisinde 24 milyon 137 bin 587, yetişkin kültür yayınlarında 27 milyon 648 bin 152 ve gençlik kitapları kategorisinde 1 milyon 632 bin 938 bandrol satıldı.

İsteğe bağlı tescil 1073'e ulaştı

Hak sahiplerinin talebi doğrultusunda yapılan isteğe bağlı kayıt-tescil işlemi sayısı, ilk 6 aylık dönemde 1073'e ulaştı.

Eser sahiplerinin isteğine bağlı gerçekleştirilen kayıt-tescil işlemlerinden en çok yararlanan hak sahibi grubu ise 527 tescil ile bilgisayar programları oldu.

Aynı dönemde 291 ilim ve edebiyat, 165 güzel sanatlar, 49 musiki ve 41 sinema eserinin kayıt-tescili yapıldı.

Telif Hakları Genel Müdürlüğünce 2023'ün ilk yarısında 254 sinema ve 174 müzik yapımcı sertifikası düzenlendi. Toplam aktif yapımcı sertifika sayısı 2 bin 383'e yükseldi.

237 sinema, 1008 müzik yapımı tescil edildi

Sinema ve müzik yapımları ile bilgisayar oyunları için 1249 tescil işlemi tamamlanarak 578 bin 936 bandrol satışı yapıldı.

Sinema alanında 237 yapımın tescili gerçekleştirilirken, 23 bin 965 bandrol satıldı. Müzik alanında ise 1008 yapım tescil edildi ve 531 bin 39 bandrol satışı yapıldı. Dijital oyunlarda 4 tescil işlemi yapılarak 23 bin 932 bandrol satıldı.

26 bin 733 korsan materyal ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanlığından alınan verilere göre de korsanlıkla mücadele kapsamında 81 ilde faaliyet gösteren İl Denetim Komisyonları, yılın ilk 6 ayında 285 operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda, 300 kişi hakkında işlem yapıldı, 26 bin 733 materyal ele geçirildi.