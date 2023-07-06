Açık 28.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.07.2023 10:06

Brent petrolün varil fiyatı 76,47 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 76,47 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 76,47 dolar
[Fotograf: AFP]

Dün 76,94 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,65 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,23 düşüşle 76,47 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,77 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısmi düşüşte, ABD'de faiz oranlarının artmaya devam etmesi durumunda küresel büyüme ve petrol talebi üzerinde baskı yaratacağı endişeleri etkili oldu.

Dünya genelinde ekonomik aktiviteye ilişkin kaygılar günden güne güçlenirken, ABD Merkez Bankasının (Fed) dün açıklanan toplantı tutanakları bazı Fed yetkililerinin haziran toplantısında faiz oranının 25 baz puan artırılmasından yana olduğunu veya böyle bir teklifi destekleyebileceklerini belirttiklerini ortaya koydu. Tutanaklarda, tüm Fed yetkililerinin para politikasındaki sıkı duruşun sürdürülmesinin uygun olacağı görüşünde olduğu aktarıldı.

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarında Fed'in 26 Temmuz'daki toplantıda yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı yönündeki öngörü güçlü kalmaya devam ederken, bankanın sene sonuna kadar politika faizini yüzde 5,50-5,75 bandına çekebileceği ihtimali de öne çıktı.

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de ise hükümetin daha fazla ekonomi destek paketi açıklamayabileceğine yönelik haber akışı fiyatlardaki aşağı yönlü baskıyı destekliyor.

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkede ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4,4 milyon varil düştüğünü açıkladı. Beklenti, stokların 1,8 milyon varil düşmesi yönündeydi. Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de petrol talebinin yükseldiğini gösteren veriler, fiyatların düşüşünü kısıtladı. Piyasalar, gün içinde ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin açıklayacağı resmi verilere odaklandı.

Brent petrolde teknik olarak 76,69 ile 77,09 dolar aralığının direnç, 76,29 ile 75,89 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

ETİKETLER
Brent Petrol Petrol Dolar Akaryakıt Benzin
Sıradaki Haber
İran Sağlık Bakanlığı: Son 3 ayda Kırım Kongo kanamalı ateşinden 3 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:21
Ek motorlu taşıtlar vergisi 2 taksitte ödenecek
10:22
Türkiye, İsveç ve Finlandiya Brüksel'de bir araya gelecek
10:04
Yargıtay: Mülk sahibi kiradaysa, kiracının evi boşaltması gerekir
10:03
Borsa İstanbul'dan yeni rekor
09:52
Tunceli'de toprak dam çöktü: 1 yaralı
10:00
Bakan Şimşek'ten ekonomi programında 3 bileşen vurgusu
Kırkpınar'ın geleneksel lezzeti kuzu çevirme Sarayiçi'ndeki yerini aldı
Kırkpınar'ın geleneksel lezzeti kuzu çevirme Sarayiçi'ndeki yerini aldı
FOTO FOKUS
Van'da Samancılar Sitesi'nde çıkan yangına müdahale ediliyor
Van'da Samancılar Sitesi'nde çıkan yangına müdahale ediliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ