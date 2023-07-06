Brent petrolün varil fiyatı 76,47 dolar

Dün 76,94 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,65 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,23 düşüşle 76,47 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,77 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısmi düşüşte, ABD'de faiz oranlarının artmaya devam etmesi durumunda küresel büyüme ve petrol talebi üzerinde baskı yaratacağı endişeleri etkili oldu.

Dünya genelinde ekonomik aktiviteye ilişkin kaygılar günden güne güçlenirken, ABD Merkez Bankasının (Fed) dün açıklanan toplantı tutanakları bazı Fed yetkililerinin haziran toplantısında faiz oranının 25 baz puan artırılmasından yana olduğunu veya böyle bir teklifi destekleyebileceklerini belirttiklerini ortaya koydu. Tutanaklarda, tüm Fed yetkililerinin para politikasındaki sıkı duruşun sürdürülmesinin uygun olacağı görüşünde olduğu aktarıldı.

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarında Fed'in 26 Temmuz'daki toplantıda yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı yönündeki öngörü güçlü kalmaya devam ederken, bankanın sene sonuna kadar politika faizini yüzde 5,50-5,75 bandına çekebileceği ihtimali de öne çıktı.

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de ise hükümetin daha fazla ekonomi destek paketi açıklamayabileceğine yönelik haber akışı fiyatlardaki aşağı yönlü baskıyı destekliyor.

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkede ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4,4 milyon varil düştüğünü açıkladı. Beklenti, stokların 1,8 milyon varil düşmesi yönündeydi. Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de petrol talebinin yükseldiğini gösteren veriler, fiyatların düşüşünü kısıtladı. Piyasalar, gün içinde ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin açıklayacağı resmi verilere odaklandı.

Brent petrolde teknik olarak 76,69 ile 77,09 dolar aralığının direnç, 76,29 ile 75,89 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.