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Dünya
AA 06.07.2023 09:16

ABD'li dondurma şirketinin, "çalıntı topraklar" mesajı tartışmalara neden oldu

ABD'li dondurma şirketi Ben & Jerry's’in, 4 Temmuz ABD Bağımsızlık Günü nedeniyle yayınladığı mesajında ülkenin “yerlilerden çalınan topraklar üzerine kurulu” olduğunu söylemesi tartışmalara yol açtı.

ABD'li dondurma şirketinin, "çalıntı topraklar" mesajı tartışmalara neden oldu

ABD'li dondurma şirketi Ben & Jerry's’in, 4 Temmuz ABD Bağımsızlık Günü nedeniyle yayınladığı mesajında ülkenin “yerlilerden çalınan topraklar üzerine kurulu” olduğunu söylemesi tartışmalara yol açtı.

Sosyal medya üzerinden şirkete tepki gösteren bazı kullanıcılar, Ben & Jerry’s için boykot çağrısı yaptı.

“Benandjerryisiboykotedin” şeklinde etiket açan kullanıcılar, ayrıca şirketi “yerlilerden çalınmış topraklar” üzerinde iş yapmakla eleştirdi.

Amerikalı dondurma devi Ben & Jerry’s, 4 Temmuz ABD Bağımsızlık Günü nedeniyle yayınladığı mesajda federal tatilde bazı gerçeklerin görmezlikten gelindiğini dile getirmişti.

Şirket mesajda, “4 Temmuz’da iyi bir geçit törenini, lezzetli mangalı ve heyecan verici bir havai fişek gösterisini kim sevmez? Bununla birlikte, tüm bunlarla ilgili tek sorun, dikkatleri bu ulusun doğuşuyla ilgili temel bir gerçekten uzaklaştırabilmesi: ABD, yerlilerden çalınan topraklar üzerine kuruldu. Bu yıl, onları iade etmeyi taahhüt edelim." ifadeleri paylaşılmıştı.

Vermont merkezli şirket, başta, Güney Dakota eyaletinde bulunan ve ABD'nin ilk kurucu 4 başkanının heykelleri bulunan ünlü Mount Rushmore Ulusal Parkı olmak üzere yerlilere ait kutsal toprakların geri verilmesi çağrısında bulunmuştu.

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