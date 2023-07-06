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Dünya
AA 06.07.2023 07:27

Beyaz Saray: Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki durumu yakından takip ediyoruz

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Rusya ile Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santrali ile ilgili karşılıklı ithamlarda bulunmasıyla ilgili, santraldeki koşulları bir süredir yakından izlediklerini ve santralin yakınında savaş olmaması gerektiğini söyledi.

Beyaz Saray: Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki durumu yakından takip ediyoruz
[Fotograf: AA]

Jean-Pierre, günlük basın toplantısında soruları yanıtladı.

Ukrayna'nın NATO üyeliğiyle ilgili, NATO'nun açık kapı politikasına bağlı olduklarına ancak bu konudaki bir kararın ittifak üyeleriyle birlikte alınabileceğine işaret etti.

NATO müttefikleri ile Ukrayna'nın Avrupa-Atlantik entegrasyonu hedefini toplu olarak nasıl destekleyebileceklerini görüştüklerini aktaran Jean-Pierre, "Başkan (Biden) birçok kez bunu söyledi. Ukrayna, ittifaka katılmadan önce herhangi bir NATO ülkesiyle aynı standartları karşılamak için reformlar yapmak zorunda" dedi.

Jean-Pierre, Biden'ın, Ukrayna'nın bunu yapabileceğini düşündüğünü bildirdi.

"Rus askerinin nükleer santrali kontrol etmeye devam etmesi tehlikeli"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rus ordusunun Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki bazı güç ünitelerinin çatısına patlayıcıya benzeyen maddeler yerleştirdiğine ilişkin açıklamaları da Jean-Pierre'e soruldu.

Santraldeki durumu yakından takip etmeye devam ettiklerini belirten Jean-Pierre, Rus askerinin nükleer santrali kontrol etmeye devam etmesinin "tehlikeli olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Jean-Pierre, nükleer santralin yakınında herhangi bir çatışma olmaması gerektiğini vurguladı.

Santralle ilgili çıkan son haberlerle ilgili ise Jean-Pierre, paylaşacak yeni bir bilgileri olmadığını bildirdi.

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