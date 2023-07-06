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Dünya
AA 06.07.2023 05:33

Teknoloji sektöründeki Türkler, ABD'deki Türkevi'nde buluştu

New York'ta teknoloji alanında çalışan Türkler, Türkevi'ndeki tanışma etkinliğinde bir araya geldi.

Teknoloji sektöründeki Türkler, ABD'deki Türkevi'nde buluştu
[Fotograf: AA]

Söz konusu program, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ile "Turks in Tech" topluluğunun kurucusu Aykut Karaalioğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Washington Temsilcisi Necmettin Kaymaz'ın yanı sıra, aralarında girişimciler, yatırımcılar ve mühendislerin yer aldığı teknoloji sektörü çalışanları katıldı.

Özgür, buradaki konuşmasında, Türkevi'nde birçok etkinlik düzenlediklerine işaret ederek, sektörel buluşmalar kapsamında daha önce de sağlık ve hukuk alanında çalışanlar için programlar yaptıklarını anımsattı.

Teknoloji sektöründeki Türkler, ABD'deki Türkevi'nde buluştu

Teknolojinin ülkelerin gelişmişlik düzeyindeki önemine değinen Özgür, düzenlenen etkinliğe de teknolojinin her alanından girişimciler, start-up sahipleri ve büyük Amerikan şirketlerinde mühendis olarak çalışan birçok vatandaşın katıldığını dile getirdi.

Özgür, ABD'de teknoloji sektöründe çalışan Türklerin kendi ülkelerine tecrübe ve sermaye aktarımı gibi katkılarda bulunabileceklerini belirterek, "Kafanızın bir köşesinde her zaman ülkemiz olsun. Oraya yönelik neler hayata geçirebiliriz diye düşünmeniz Türkiye'ye önemli katkılar sağlayacaktır" diye konuştu.

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