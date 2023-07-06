İran Sağlık Bakanlığı: Son 3 ayda Kırım Kongo kanamalı ateşinden 3 kişi öldü

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, İran Sağlık Bakanlığı İnsan ve Hayvanlar Arasında Bulaşabilen Hastalıklarla Mücadele Daire Başkanı Dr. Muhammed Rıza Şirzadi konuyla ilgili bilgi verdi.

Şirzadi, "Son 3 ayda 28 kişide KKKA görüldü. Bu hastalardan 3'ü yaşamını yitirdi." dedi.

Hastalığın belirtileri arasında ateş, baş ağrısı, mide-bağırsak semptomlarının yer aldığına değinen Şirzadi, kene kaynaklı KKKA'nın hayvanlardan da bulaşabileceğini hatırlattı.

İranlı yetkili, "Ahır hayvanlarının etleri tüketilmeden önce 24 saat 4 santigrat derecede bekletilmelidir. Ciğer ve sakatat ise en az 48 saat aynı derecede bekletilmelidir. Sonra iyice pişirilip tüketilmelidir." dedi.