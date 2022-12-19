Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin kasım ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,9 yükselerek 21,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracat, yılın 11 ayında ise yaklaşık yüzde 14 artışla 231 milyar dolara ulaştı.

Kasımda iklimlendirme sanayisinin ihracatı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 artarak 599,8 milyon dolar oldu. Sektörün 11 aylık ihracatı ise yüzde 8,4 yükselişle 6 milyar 93 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Avrupa ihracatta ön plana çıkıyor

Ocak-Kasım 2022'de en fazla ihracat 642 milyon dolar ile Almanya'ya yapıldı. Almanya’yı, 396 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 355 milyon dolar ile İtalya, 267 milyon dolar ile Rusya takip etti. En çok ihracat yapılan diğer ülkeler ise Fransa, Irak, Romanya, İspanya ve Polonya oldu.

Yılın 11 ayında iklimlendirme sektöründe en fazla ihracat yapan il 2 milyar 368 milyon dolar ile İstanbul olarak kayıtlara geçti. İstanbul'u, 673 milyon dolar ile Manisa, 501 milyon dolar ile Kocaeli, 495 milyon dolar ile İzmir ve 450 milyon dolar ile Bursa izledi.

İklimlendirme Sanayi İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı (İSİB) Mehmet Hakkı Şanal, yaptığı açıklamada, iklimlendirme sektörünün ihracatının her geçen gün arttığını ve sektörün uluslararası piyasalarda etkinleştiğini söyledi.

"2022'yi 6,8 milyar dolarlık ihracat büyüklüğü ile kapatacağımızı öngörüyoruz"

Sektörün ihracat kilogram birim fiyatının 2021'de 4,6 dolar iken, 2022'nin 11 ayı itibarıyla 5,3 dolara çıktığını belirten Şanal, şunları kaydetti:

"2022'yi 6,8 milyar dolarlık ihracat büyüklüğü ile kapatacağımızı öngörüyoruz. Bu yıl Avrupa ülkelerinin yanı sıra potansiyel vadeden ve ülkemizin hak ettiği kadar pazar payı alamadığı Orta Asya ülkeleri, Balkan ülkeleri, Afrika ve Güney Amerika ülkelerinde pazar payımızı da artırdık. 2022 yılının ilk 11 ayında ihracatçılarımız için 23 ayrı yurt dışı fuara milli katılım, info stand modellerimizle iştirak ederken, Özbekistan, Brezilya ve Arjantin ile Macaristan'a sektörel ticaret heyetleri düzenledik. Ayrıca, Kuzey Afrika ülkelerinden ve Balkan ülkelerinden gelen heyetlere ayrı ayrı alım heyeti organizasyonu gerçekleştirdik. Temmuz ayında sektörümüzün en önemli fuarlarından biri olan, Milano'da düzenlenen Mostra Convegno Expocomfort Fuarı'nda Birliğimizin girişimleriyle Türkiye, partner ülke oldu. Fuara toplam 139 ihracatçı firmamız iştirak etti. Yıl boyunca sponsorluk ve reklam çalışmalarına devam ettik."

Şanal, iklimlendirme sektörü olarak ana hedeflerinin dünya pazarından yüzde 1,5 pay almak olduğunu bildirdi.

Sene içerisinde dolar-avro parite değişkenliğinden sektörün olumsuz etkilendiğini ifade eden Şanal, "Sektörün ithal girdi maliyeti yüzde 60 oranında dolar bazlı yapılırken, sektör ihracatımızın yüzde 65'ini avro bazlı yapmaktayız. Bu nedenle iklimlendirme sektörü ihracatının ithalatı karşılama oranı bu yıl yüzde 93,5 seviyesinde gerçekleşti. Dünyadan aldığımız pay ise sektör olarak yüzde 1,37 oldu. Türkiye'de TİM verilerine göre, 11'inci büyük sektörüz." diye konuştu.

Şanal, iklimlendirme sektörünün split klimadaki üretim kapasitesi ile Avrupa pazar lideri, radyatör ve havlupan ihracatında ise dünya lideri konumunda olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kombi, havalandırma ekipmanları ve esnek hava kanalları üretiminde dünyanın üretim üssü olma yolunda emin adımlarla devam ediyoruz. Soğutma, tesisat, yalıtım gibi diğer ürün gruplarında da benzer başarıları yakalamayı ve dünya sıralamasında orta vadede ilk 10'a girmeyi hedefliyoruz. Sektörümüz; dijitalleşme çalışmaları, sürdürülebilirlik, çevre duyarlılığı, enerji verimliliği ve üniversite-sanayi iş birliği konularındaki duyarlılığı ve iklim değişikliği ile mücadelede ön plana çıkıyor. Türkiye iklimlendirme sektörü firmaları olarak, çevreci ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artıran tasarruflu ürünler üretiyoruz."

AB ülkelerinin karbon salınımını düşürmek için koyduğu hedefler doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini aktaran Şanal, "Soğutma alanında daha çevreci gazların kullanımı, cihaz verimlilik performanslarının yükseltilmesi (EESER,SEER,COP) olarak adlandırdığımız verimlilik değerleri yüksek ürünlerin kullanımını zorunlu hale getirdi. Özellikle ısıtma alanında yeni nesil çevreci ısı pompası gibi ürünlerin kullanılması teşvik edilmekte, mümkün oldukça doğal gaz kaynaklı ısı üreticilerinden uzaklaşmanın hazırlıkları başladı. Bu gelişmeler doğrultusunda iklimlendirme sektörü firmalarımızda, Avrupa'daki mevcut pazarı korumak için ürünlerimizi yeni kriterlere uygun hale getirecek şekilde çalışmalarımızı yoğunlaştırdık." şeklinde konuştu.

"2023'te dış ticaret fazlası veren sektör olmak en büyük hedefimiz"

Mehmet Hakkı Şanal, 2023'te dış ticaret fazlası veren sektör olmanın en büyük hedefleri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bunun için gelecek yıl yurt dışı ticaret heyetlerinden fuar katılımlarına, alım heyetlerinden yurt dışı eğitim, B2B görüşmelerine kadar 30’u aşkın faaliyetin planlamasını yaptık ve hayata geçireceğiz. Bununla birlikte yurt dışı sponsorluklarımıza ve reklam çalışmalarımıza da devam edeceğiz. Kasım ayı içerisinde Antalya'da yaptığımız Sektör Strateji Çalıştayı'nda tüm paydaşlarla küresel pazarlarda verimli ve etkili bir satış ve pazarlama stratejisi belirledik. Sektörümüzün faaliyetlerini artırma ve geliştirme amacıyla oluşturulan 16 ayrı çalışma grubu ile strateji belgemizi güncelleyerek ve geliştirerek 2023 yılına daha güçlü gireceğiz. Özellikle AB'nin sınırda uygulayacağı karbon düzenleme mekanizmasının sektörümüze etkileri konusunda da ciddi çalışmalar yapıyoruz. Sektörümüzün bu sürece hazır olması için el birliği ile çalışıyoruz

İSİB olarak, sektörü oluşturan ihracatçı birliği, sektör meclisi ve dernekleri ile birlik, beraberlik ve uyum içerisinde hareket ediyoruz. 2023 yılında AR-GE ve inovasyon vizyonumuzla yeni ürün geliştirme konusunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. İhracatı desteklemek ve onların her zaman yanında durmak birincil misyonumuz. Bunu tüm dünyada yapabilmek adına faaliyetlerimize kesintisiz devam edeceğiz."