Türk Standardları Enstitüsü (TSE), ikinci el cep telefonu yenilemesine standart getirdi.

Önceki kullanıcıyla ait veriler silinecek

Standartta cep telefonlarının sertifikalandırılması, yenilenmesi ve satışa sunulmasını içeren kurallar yer alıyor.

Standartla, cep telefonu yenileme merkezleri, ikinci el telefon alım satımında, önceki kullanıcıya ait bütün dijital verileri kaldıracak.

Cihazın sorumluluğu merkezlerde olacak

Yenileme merkezleri cihazın sorumluluğunu üstlenecek. Yenilenen telefonun elektronik kimlik bilgileri değiştirilmeyecek.

Cihazların klonlanmış, kayıp, çalıntı cihaz olup olmadığı kontrol edilecek. Cihaza ait müşteri beyanıyla kayıt altına alınan bilgiler karşılaştırılacak.

Yenileme merkezi olarak faaliyet göstermek isteyen işletmeler belgelendirme başvurusunu TSE'ye yapacak.