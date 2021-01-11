Hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamuller sektörü 2020'de COVID-19 salgını karşısında birçok önlem alıp ülke ihracatının kesintiye uğratmadı.

“Sektörümüzün stratejik önemi bulunmaktadır”

TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, "Tüm zorluklara, pandeminin ağır şartlarına rağmen 12 aylık süreç itibarıyla ihracatımız yüzde 7,5 artışla yaklaşık 7,3 milyar dolar olarak gerçekleşti" dedi. Sektör olarak ihracatlarını ilk defa 7 milyar doların üzerine taşıdıklarını ve yeni bir rekora imza attıklarına dikkat çekti:

"2020 yılı ihracatında elde edilen başarının sebeplerinden birisi de sektörümüz insan hayatının vazgeçilmezi, temel gıda ürünlerini arz etmektedir. Bu sebeple sektörümüzün stratejik önemi bulunmaktadır. Bu özelliği sebebiyle sektör ürünlerine olan talep pandemi etkisiyle daha da artmıştır.”

“Zorluklar, Türk ihracatçısını yıldırmamakta”

Pandemi sürecinde ihracatın artmasında, ihracatçıların kısa sürede derslerine çalışarak şartlara uyum sağlama kabiliyetini göstermesinin de önemli etken olduğuna işaret eden Altunkaya, "Zorluklar, Türk ihracatçısını yıldırmamakta, daha ziyade yeni girişimlerde bulunmaya teşvik etmektedir. Kısacası bizim sektörümüzün başarısının altında yatan temel nedenler sektörün stratejik önemi ve sektör ihracatçısının maharetidir" diye açıklamada bulundu.