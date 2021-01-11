Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Trabzon'dan geçen yıl 334 ton hamsi ihracatı yapıldığını açıkladı.

Bu dönemdeki ihracattan 499 bin 662 dolar gelir elde edildiğini söyleyen Gürdoğan, kentten Almanya, Ukrayna ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) hamsi satıldığını anlattı.

İhracatta Almanya ilk sırada

Gürdoğan, Trabzon'dan hamsi ihracatında Almanya'nın lider olduğunu söyledi.

"Kentten Almanya'ya geçen yıl 386 bin 740 dolarlık hamsi ihraç edildi. Ayrıca önceki yıldan farklı olarak Ukrayna'ya da hamsi satıldı. Böylece, Trabzon'dan Almanya'nın yanı sıra Ukrayna'ya 108 bin 897 dolarlık, KKTC'ye de 4 bin 25 dolarlık hamsi ihraç edildi."

Hamsi ihracatında avlanmanın önemine dikkat çeken Gürdoğan, geçen yıl havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesine bağlı olarak düşen av nedeniyle beklenilen miktarda ürün ihraç edilemediğini söyledi.