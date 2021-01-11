Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 10:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
İşsizlik rakamları açıklandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Türkiye'de işsizlik oranı, 2020'nin Ekim ayında 2019'un aynı ayına göre 0,7 puan azalışla yüzde 12,7'ye geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim 2020 dönemi iş gücü istatistiklerini açıkladı.
Türkiye'de işsizlik oranı, 2020'nin Ekim ayında 2019'un aynı ayına göre 0,7 puan azalışla yüzde 12,7'ye geriledi.
Etiketler: İşsizlik Son Dakika TÜİK
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