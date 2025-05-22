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Ekonomi
AA 22.05.2025 17:44

İhracata yönelik devlet yardımı başvuruları dijital ortama taşınacak

Ticaret Bakanlığının, ihracata yönelik devlet yardımı başvurularının dijital ortama taşınarak daha kısa sürede sonuçlanmasını sağlayacak yeni düzenlemesiyle finansmana erişim hızlanacak, destek programlarının ihracata katkısı artacak.

İhracata yönelik devlet yardımı başvuruları dijital ortama taşınacak

Bakanlıkça hazırlanan "İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Konuya ilişkin, Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, ihracatçı firmalara yönelik yürütülen programlara erişimin kolaylaştırılması amacıyla son yıllarda önemli dijital dönüşüm projeleri hayata geçiriliyor.

İhracata yönelik devlet yardımlarıyla yıllık ortalama 20 bin yararlanıcının ülkenin ürünlerinin tanıtımına, pazarlanmasına ve ihracatına yönelik faaliyetleri desteklenirken, bu yardımlara başvuru süreçlerinin hızlandırılması, kolaylaştırılması ve yararlanıcılardan istenen belgelerin sadeleştirilmesi için de çalışmalar sürdürülüyor.

Bakanlık bu kapsamda son 5 yılda 51 bin kayıtlı yararlanıcıya ulaşan Destek Yönetim Sistemi (DYS) aracılığıyla başvuru sonuçlanma sürelerinin kısaltılmasını ve fiziksel evrak ibrazının asgari düzeye indirilmesini sağlayacak yeni bir uygulamayı devreye aldı.

Yönetmelik değişikliğiyle, ihracatçı firmaların devlet desteklerinden yararlanabilmeleri için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve vergi borcunun bulunup bulunmadığının tespit edilmesi sürecinin dijital ortama taşınması sağlandı.

Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve SGK arasındaki süreç iyileştirme ve dijital entegrasyon çalışmaları sonucunda hem fiziksel evrak ibrazı ortadan kaldırıldı hem de kontrollerin ödeme aşamasında güncel borç bilgileri esas alınarak yapılması sağlandı.

Hak edişlerin yararlanıcılara daha kısa sürede aktarılmasıyla finansmana erişimin hızlandırılması ve destek programlarının ihracata katkısının artırılması hedeflendi.

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