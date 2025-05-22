Bakan Şimşek: Enflasyonda düşüş devam edecek

Bakan Şimşek, Finansal Okuryazarlık Günü Programı'nda konuştu.

Şimşek, geçen yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun hızlı bir şekilde düştüğünü belirterek şöyle konuştu:

"Geçen senenin ikinci yarısından itibaren enflasyon hızlı bir şekilde düşüşe geçti. Yani yıl ortasında yüzde 75'lere kadar çıkan enflasyon yıl sonunda yüzde 44 civarında tamamladı. Cari açık milli gelire oran olarak yüzde 1i'n altına düştü yüzde 0.8

"Enflasyonu düşürmek en büyük önceliğimiz"

Mayıs 2023'te yüzde 5 buçuktu. dramatik bir şekilde cari açık düştü. Geçen senenin ikinci yarısından itibaren bu çerçeve vatandaşlarımızın tercihlerini TL'den yana yaptıklarını görmeye başladık. Uyguladığımız programla 2025 yılında da enflasyon düşmeye devam edecek. Biz buna inanıyoruz. düşüş devam edecek. Çünkü bizim en büyük önceliğimiz hayat pahalılığıyla mücadeledir. Vatandaşımızın alım gücünün artması için enflasyonu düşürmek en büyük önceliğimiz".