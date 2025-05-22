İran'da 252 bin yasa dışı kripto para madenciliği cihazına el konuldu

İran'da devlete ait elektrik dağıtım şirketi Tevanir'in Başkan Yardımcısı Muhammed Allahdad, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ülke genelinde sürdürülen ihbar ağı ve denetimler sayesinde yaklaşık 252 bin yasa dışı kripto para madenciliği cihazına el koyulduğunu söyledi.

Allahdad, söz konusu cihazların toplamda yaklaşık 4 gigawatt elektrik tüketmiş olabileceğini ifade ederek, "Bu miktar İran’daki üç ya da dört küçük eyaletin toplam elektrik tüketimine eşdeğer." dedi.

Tevanir'in Kripto Para Madenciliğini Takip Etme Birimi'nin yöneticisi Hadi Sefidmu ise yasa dışı madencilerin aşırı tüketim nedeniyle elektrik şebekesine ve diğer abonelerin elektrik cihazlarına zarar verdiğine dikkati çekerek, "Şu anda polis ve diğer kolluk ve güvenlik kurumlarıyla işbirliği içinde yetkisiz madencilerle mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu konuda vatandaş ihbarlarının önemli olduğunu ifade eden Sefidmu, "Yasa dışı kripto para madencilerinin tespit edilmesine katkı sağlayanlar için şu ana kadar toplam 8 milyar Tümen (Yaklaşık 100 bin dolar) ödül dağıttık." dedi.

İran, dünyada en çok kripto para madenciliği yapılan ülkelerin arasında yer alıyor. İran'da elektrik maliyetlerinin nisbeten ucuzluğu son yıllarda kripto para madenciliğinin ülkede yaygınlaşmasını sağlıyor ancak ülkede özellikle aşırı soğuk ve sıcak mevsimlerde aşırı tüketim nedeniyle elektrik kesintileri yaşanıyor.