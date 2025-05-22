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Dünya
AA 22.05.2025 13:39

Fransız öğretmen, öldürülen Filistinliler için sınıfta saygı duruşu yapıldığı için görevden uzaklaştırıldı

Fransa'da mart ayında İsrail'in saldırılarında öldürülen Filistinlilerin anısına sınıfta bir dakikalık saygı duruşu düzenlendiği gerekçesiyle bir öğretmenin görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Fransız öğretmen, öldürülen Filistinliler için sınıfta saygı duruşu yapıldığı için görevden uzaklaştırıldı

Fransa'daki yerel ve bölgesel radyo istasyonları ağı Ici'nin haberine göre, Yonne vilayetinin Sens kentinde bulunan Janot-Curie Lisesi'ndeki bir sınıfta, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında öldürülen Filistinliler için 26 Mart'ta bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Bu saygı duruşu nedeniyle tarafsızlık yükümlülüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında disiplin soruşturması başlatılan lisenin fizik ve kimya öğretmeni 31 Mart'ta görevinden uzaklaştırıldı.

Lisenin bağlı olduğu Dijon Akademisi Rektörlüğü, dün bu bilgiyi doğruladı.

Rektörlük, bir dakikalık saygı duruşunun öğretmenin inisiyatifiyle gerçekleştirildiğini belirtirken, 3 eğitim sendikası, öğretmenin öğrencilerin talebi üzerine Gazze'deki soykırımda öldürülen Filistinliler için saygı duruşu düzenlediğini ifade etti.

Disiplin soruşturması kapsamında nisan ayında söz konusu öğretmenle bir görüşme yapıldı.

Fransa'da 3 eğitim sendikası ve aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi, lise öğretmeni hakkındaki uzaklaştırma kararını kınayarak kendisine destek verdiklerini açıkladı.

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Fransa Filistin Devleti İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı
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